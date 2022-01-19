Акции Intel наиболее привлекательны в секторе производителей микропроцессоров - "Ингосстрах-Инвестиции"

Акции Intel Corp. наиболее привлекательны в секторе производителей микропроцессоров для долгосрочных инвесторов с высокой готовностью к принятию риска, говорится в материале главного аналитика по зарубежным рынкам акций "Ингосстрах-Инвестиции" Антона Старцева.

Эксперт полагает, что потенциал роста сектора производителей микропроцессоров в целом не вполне исчерпан, отдельные эмитенты могут быть интересны для включения в долгосрочный портфель инвесторами с высокой готовностью к принятию риска.

Старцев указывает на следующие потенциальные факторы роста сектора:

- недостаточный объем производственных мощностей, перебои в логистике, увеличение торговых барьеров повышение цен на конечную продукцию;

- существенное увеличение спроса за счет: 1) роста доли онлайн-сегмента в экономике; 2) быстрого развития технологий с высокой долей микрочипов в структуре затрат (электромобили, 5G-сети, интернет вещей); 3) цифровизации традиционных секторов экономики.

Эксперт отмечает, что TSMC ожидает среднегодовых темпов роста рынка полупроводниковых компонентов выше 10% в течение ближайших пяти лет. В то время как новые проекты foundries (ввод в эксплуатацию в 2022-2024гг), вероятно, позволят решить проблему дефицита производственных мощностей, высокие темпы роста спроса со стороны многих секторов цифровой экономики позволяют ожидать сохранения тенденции увеличения продаж микрочипов в ближайшие несколько лет.

"Для долгосрочных инвесторов с высокой готовностью к принятию риска на текущий момент в секторе производителей микропроцессоров мы считаем предпочтительными бумаги Intel Corp., в цене которых, по нашему мнению, не в полной мере отражены перспективы расширения производства и повышения уровня технологий", - пишет стратег "Ингосстрах-Инвестиции".

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