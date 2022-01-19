Акции Сбербанка выглядят интересно после распродажи - "Финам"

Акции Сбербанка выглядят интересно после распродажи, их текущие ценовые уровни являются привлекательными для открытия среднесрочных длинных позиций, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"2 ноября 2021г мы выпустили рекомендацию "покупать" по бумагам Сбербанка с целевой ценой на конец текущего года 435,1 руб. для обыкновенных акций и 391,6 руб. для привилегированных, - напоминает эксперт. - С тех пор стоимость "обычки" упала на 34% (до 244 руб.), "префов" - на 28% (до 238 руб.). Падение было обусловлено общим резким ростом политических рисков вокруг России. На данный момент мы сохраняем рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка".

На взгляд Кауфмана, бумаги выглядят сильно перепроданными, и их текущие ценовые уровни являются привлекательными для открытия среднесрочных длинных позиций.

"Мы рассчитываем, что в случае ослабления геополитической напряженности вокруг РФ акции Сбербанка станут первыми претендентами на существенный отскок. В то же время надо отметить, что ситуация пока остается весьма сложной и неопределенной, поэтому инвесторы должны быть готовыми к сохранению высокой волатильности в бумагах банка, и им следует использовать стоп-лоссы", - указывает эксперт "Финама".

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