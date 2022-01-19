"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $79,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $79,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,8%, стоп-приказ: $62,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что акции Citigroup по коэффициентам P/B, P/E 2022П и дивдоходности выглядят в среднем почти на 62% дешевле аналогов, а также торгуются с 7%-м дисконтом по отношению к собственным историческим мультипликаторам P/B и P/E NTM (медиана за 3 года).

Аналитики инвесткомпании рассчитывают, что по мере реализации планов по реорганизации и повышения эффективности бизнеса оценочные коэффициенты банка будут увеличиваться. Помимо прочего, американские банки являются бенефициарами цикла поднятия ставок в США, который может начаться уже в марте этого года.

"С технической точки зрения бумага пробила ключевые уровни сопротивления, двигаясь в локальном растущем тренде. Открывать позицию рекомендуем при текущем уровне с целью $79,5. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $62,4 риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,9", - указывают эксперты "Финама".

Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами и др., является первичным дилером ценных бумаг казначейства США.

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