Инвесторам стоит обратить внимание на акции Bath & Body Works и Tapestry - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции американских компаний Bath & Body Works и Tapestry, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Евгения Калянова.

"Учитывая, что экономика США находится на стадии восстановления после рецессии, вызванной пандемией, циклические акции могут быть бенефициарами в среднесрочной перспективе и показать результат "выше рынка". На наш взгляд, внимание в первую очередь стоит обратить на акции Bath & Body Works и Tapestry", - пишет аналитик инвесткомпании.

Bath & Body Works - компания занимается розничной продажей средств по уходу за телом, парфюмерии для дома, мыла и дезинфицирующих средств.

Tapestry - компания индустрии роскоши, производит широкий ассортимент модных аксессуаров: кошельки, браслеты, косметички.

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