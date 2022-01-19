S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4540-4590п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4540-4590 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает падать к нижней границе восходящего канала. Ближайшее сопротивление для индекса находится на уровне 4533 пунктов. RSI также движется ниже 50 пунктов, опускаясь ближе к зоне перепроданности, MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции, что в совокупности свидетельствует в пользу коррекции индексов в предстоящую сессию", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.