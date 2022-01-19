Текущие уровни рынка акций РФ привлекательны для формирования длинных позиций - ПСБ

Текущие уровни российского рынка акций привлекательны для формирования длинных позиций, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Отсутствие новых негативных сообщений привело к заметному улучшению настроений участников российского рынка. В лидерах роста находятся акции идейных нефтегазовых компаний, которые выигрывают от снижения курса рубля и высоких цен на энергоносители, а также бумаги, по которым дивидендная доходность превышает 10%, - пишут аналитики ПСБ. - Текущие уровни российского рынка привлекательны для формирования длинных позиций. Мы видим возможности в покупке "фишек" российского нефтегазового сектора ("Газпром", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ"), а также дивидендных акций (Сбербанк, "МТС", "ФосАгро")".

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