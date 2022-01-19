Потенциал снижения фондовых рынков РФ и США еще не исчерпан - "Русс-Инвест"

Потенциал снижения российского и американского фондовых рынков еще далеко не исчерпан, считает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"На наш взгляд, мы ещё в целом далеки от конца волны распродаж и в России, и в Америке, и причин тут несколько. Всё дело в том, что потенциал общего движения вниз не исчерпан. Отдельно стоят внешние причины, а к ним присоединяются внутренние факторы и триггеры. И в США, и в России есть шансы на коррекционные волны, но вот насколько бурными и решающими они будут, пока совершенно не ясно. Будем наблюдать за столь интересным и явно интригующим январём на глобальном и внутреннем фондовых рынках", - пишет эксперт в комментарии.

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