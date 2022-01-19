Акции ПИКа остаются фаворитами сектора недвижимости - "Атон"

Акции "ГК ПИК" остаются фаворитами в секторе недвижимости на российском рынке акций, считают аналитики "Атона".

"ГК ПИК" представила хорошие операционные результаты за 4К21 и 2021 год, в целом соответствующие собственному прогнозу компании (рост более чем на 30%). Платформа Kvarta также продемонстрировала впечатляющий рост в прошлом году и особенно в 4К21. Прогноз эмитента по увеличению продаж еще на 30% г/г в 2022 году звучит очень позитивно на фоне растущих ипотечных ставок и должен оказать поддержку акциям компании. Это выше наших первоначальных ожиданий. В ходе телеконференции менеджмент "ПИКа" отметил, что компания не отмечает признаков снижения спроса на жилье, несмотря на удорожание ипотеки", - указывают эксперты в комментарии инвесткомпании.

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