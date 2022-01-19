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19 января 2022 года 11:30

Рынок акций РФ утром обновил минимум индекса МосБиржи с декабря 2020г, после чего наметился отскок

Москва. 19 января. Рынок акций РФ на утренней сессии в среду обновил минимум индекса МосБиржи с декабря 2020 года (индикатор опускался в район 3200 пунктов) под давлением сохранявшихся распродаж из-за геополитической напряженности между Россией и США, после чего ближе к открытию европейских торгов наметился отскок, индекс МосБиржи превысил 3400 пунктов.

К 10:55 МСК индекс МосБиржи составил 3417,63 пункта (+2,7%, минимум дня - 3205,58 пункта), индекс РТС - 1401,11 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) растут в пределах 5,1%.

Доллар США просел до 76,82 руб./$1 (-0,1 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+5,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+5,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+4,4% и +2,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,6%), "Газпрома" (+3,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,2%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+3,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,9% и +0,9% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "Московской биржи" (+1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%).

Новая глава министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт назвала Россию агрессором и поддержала двойную стратегию НАТО по сдерживанию и диалогу. По ее словам, у России "нет права вето в отношении соседних государств" и их стремлении вступать в те или иные альянсы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил во вторник о планах вскоре письменно ответить на вопросы России по ситуации с обеспечением безопасности в Европе. "Но мы не готовы идти на уступки по ключевым вопросам", - отметил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, сообщил во вторник журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Госдепа.

Европе следует сократить зависимость от российского газа на фоне агрессивных действий со стороны России и не дать реализовать проект газопровода "Северный поток 2", заявила во вторник министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Вашингтон не исключает ни один из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, в том числе - отключение от межбанковской системы SWIFT, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, высокая нефть является позитивным фактором для российских акций. Однако однозначно говорить о коррекции вверх сложно, поскольку геополитический фон остается напряженным. Поэтому повышенная волатильность рынка является более реалистичным сценарием.

Негативом для рынка накануне стали сообщения о запланированных российско-белорусских учениях с 10 по 20 февраля. К вечеру министр иностранных дел РФ Сергей Лавров успел поговорить со своим американским коллегой Энтони Блинкиным, но, как и в случае с переговорами на предыдущей неделе, особого успеха разговор не имел. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил очередные переговоры, но предупредил, что альянс не уступит в вопросе расширения на Восток. Соответственно, сам переговорный повод теряет всякий смысл, считает аналитик.

Пока геополитическая спираль раскручивается не в пользу российских активов. Впрочем, когда ситуация начнет приходить в норму, то текущее падение назовут "идеальным штормом" для захода на самый перспективный и высокодоходный рынок. Наступление "медвежьего" рынка предполагает высокую вероятность потери еще 10-15%, то есть значения около 2800-3100 пунктов по индексу МосБиржи не кажутся маловероятными.

Все это происходит на крайне благоприятном фоне высоких цен российского экспорта. Нефть на максимальных значениях с 2014 года. "Газпром" (MOEX: GAZP) в текущем году может получить цены по долгосрочным контрактам в районе $400 за 1000 кубометров. Сама же нефть в рублях достигла исторического максимума выше 6700 рублей за баррель. Алюминий торгуется выше $3000 за тонну, никель - выше $22000 за тонну.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, настроения инвесторов на глобальных рынках ухудшились на фоне роста доходностей UST до 1,87% - максимального уровня с начала 2020 года. В среду участники рынка будут следить за финансовыми отчетами американских корпораций, таких как Morgan Stanley (SPB: MS), Bank of America, а также Proctor&Gamble. Пессимизм на мировых рынках может сохраниться.

На рынке акций утром в среду преобладали распродажи, которые затронули все секторы, наибольшее падение отмечалось в бумагах финансового и технологического секторов, что связано с распродажами нерезидентов на фоне массового ухода от риска ввиду усиления геополитической напряженности.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, никаких объективных поводов для обвала не было - резкого ухудшения политической ситуации не наблюдалось, а снижение Америки пока вписывается в картину высокой волатильности последнего времени.

Просто у крупных инвесторов начали сдавать нервы, ведь российский рынок акций, как и экономика в целом, выглядят очень слабо и уязвимо. У многих начали срабатывать "стопы" как по отдельным бумагам, так и по портфелю в целом. Позиции спекулянтов-"быков" брокеры закрывали по маржин-коллам.

Внешний фон умеренно негативный, но ситуация на мировых биржах сейчас слабо влияет на российские акции. Следующей технической целью падения индекса МосБиржи может стать район 3100 пунктов. Но и на технический анализ сейчас не стоит полагаться - эта отметка может быть быстро пробита. Никаких рекомендаций тут не дашь, рынок совершенно непредсказуем. В любой момент может начаться как сильный отскок, так и усилиться падение. В то же время стоит отметить стабильность рубля, что оставляет надежды на восстановление рынка в какой-то обозримой перспективе. Но паника в любой момент может перекинуться и на валютный рынок, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке РФ боятся антироссийских санкций, а в США - повышения ставок.

Индексы МосБиржи и РТС пробили долгосрочные поддержки 3440 и 1450 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера месячных графиков). При условии сохранения столь сильного негатива на рынке следующие цели движения 2560 и 1050 пунктов (нижние полосы Боллинджера месячных графиков) могут быть достигнуты достаточно быстро.

Утром в среду индексы снижались, продолжая отыгрывать санкционные риски, хотя геополитический фон в целом можно назвать прежним. В России все еще ожидают от НАТО письменного ответа на предложения по безопасности в Европе, а в банковском секторе продолжаются наиболее сильные продажи в условиях страхов новых ограничений, прежде всего против крупнейших представителей отрасли. Зарубежные площадки тем временем находятся под давлением ожиданий более жестких денежно-кредитных условий и распродаж в высокотехнологичном секторе. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3200-3500 пунктов, считает Кожухова.

Индексы акций в США накануне снизились на 1,5-2,6% из-за подъема доходности гособлигаций, а также снижения котировок акций технологических компаний.

Доходность 10-летних US Treasuries повысилась до максимума за два года и в среду составляет 1,89% годовых, а 2-летних - до 1,074% годовых, что является самым высоким уровнем с февраля 2020 года. Такая динамика американских гособлигаций отражает опасения более быстрого повышения ставки ФРС из-за высокой инфляции. Инфляционная угроза усилилась из-за роста нефтяных цен, обновивших 7-летний максимум.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе обвалился до минус 0,7 пункта, при прогнозах снижения до 25-25,5 пункта с декабрьских 31,9 пункта. Падение индикатора произошло впервые со II квартала 2020 года и было обусловлено распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду также демонстрируют негативную динамику (японский Nikkei 225 упал на 2,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

В центре внимания находится ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в Азии из-за нового штамма "омикрон". Экономики стран Азии пострадали в период пандемии, и процесс их восстановления сопровождается препятствиями.

Цены на нефть продолжают обновлять 7-летние максимумы на опасениях по поводу перебоев поставок с Ближнего Востока, стоимость Brent утром протестировала $89 за баррель, после чего немного сдала назад.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:55 МСК в среду составила $88,09 за баррель (+0,7% и +1,2% во вторник), февральский фьючерс на WTI стоит $86,15 за баррель (+0,8% и +1,9% накануне).

Накануне обе марки закрылись на максимальных отметках с 13 октября 2014 года, согласно данным FactSet.

Цены поддерживаются опасениями дефицита топлива на мировом рынке из-за сокращения поставок и неспособности некоторых стран ОПЕК нарастить добычу до согласованных уровней, пишет Trading Economics.

Тем временем в ночь со вторника на среду на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию, произошел взрыв, из-за чего работа трубопровода была приостановлена, сообщают СМИ. Причина взрыва пока не установлена, данных о погибших не поступало.

Ранее стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В этой атаке власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате удара произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:55 МСК составил 106,6 млрд рублей (из них 31,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 27,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,91 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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