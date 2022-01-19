"Финам" повысил прогнозную цена бумаг TSMC до $175 на январь 2023г

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость при этом была повышена экспертами со $140 до $175 за штуку на горизонте января 2023 года, что предполагает потенциал роста 24,41% от текущего уровня без учета дивидендов.

"Отчет TSMC за 4К21 дал ясный сигнал о том, что полупроводниковая отрасль продолжит чувствовать себя уверенно в 2022 году. Технологическое лидерство и продолжающаяся цифровизация мировой экономики поддержат показатели TSMC в ближайшие годы, а ожесточающаяся конкуренция в отрасли лишь играет на руку компании. Логистические проблемы остаются главным риском для эмитента, но, как показал 2021 год, даже их негативное воздействие на компанию сейчас выглядит ограниченным", - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Ковалев.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем и вторая по рыночной капитализации полупроводниковая компания в мире. Бизнес-модель TSMC строится на отсутствии своих брендов и обслуживании фаблесс-клиентов.

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