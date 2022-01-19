Вероятна стабилизация доходностей ОФЗ около текущих уровней в среду - ПСБ

Вероятна стабилизация доходностей рублевых гособлигаций около текущих уровней на торгах в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Покупки длинных гособлигаций во вторник активизировались на фоне роста нефтяных цен выше $87 за баррель Brent и сообщения Минфина РФ об отмене аукционов по размещению нового госдолга в среду, 19 января. Текущие цены на нефть обеспечивают исполнение федерального бюджета с профицитом. Консервативный подход Минфина РФ к размещению нового госдолга выступает позитивным фактором для рынка ОФЗ. Ожидаем, что высокие цены на нефть будут способствовать в среду стабилизации рублевых облигаций около достигнутых уровней (9,4-9,5% годовых для 10-летних ОФЗ)", - указывает эксперт в комментарии банка.

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