Возможен подъем цены нефти в диапазон $90-96/барр. - "Фридом Финанс"

Возможен подъем цены нефти марки Brent в диапазон $90-96 за баррель в ходе текущего ралли, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"18 января в опубликованном отчете ОПЕК прогноз роста спроса на нефть в 2022 году был сохранен на уровне 4,2 млн баррелей в сутки. Эксперты картеля рассчитывают на реализацию этого прогноза в случае умеренного восстановления мировой экономики. В то же время ожидания в отношении объемов добычи в России повышены до 11,78 млн баррелей в сутки. Эту оценку мы считаем позитивной, так как этот уровень превышает максимумы апреля 2020 года, составлявшие 11,4 млн баррелей в сутки. Ожидаем, что в ходе текущего ралли цена нефти марки Brent продолжит двигаться в диапазон $90-96 за баррель", - отмечают эксперты.

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