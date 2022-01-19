Доходности ОФЗ могут возобновить рост в среду - Sber CIB

Доходности рублевых гособлигаций могут возобновить рост на торгах в среду, полагают аналитики Sber CIB. Помимо фактора геополитики, сообщается в комментарии инвестбанка, на настроениях инвесторов негативно сказываются продолжающееся ослабление рубля, а также рост доходности облигаций США и облигаций развивающихся стран.

Также эксперты предполагают дальнейшее ослабление рубля к доллару в среду.

Цены на нефть марки Brent, на взгляд аналитиков Sber CIB, могут удержаться около $89 за баррель.

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