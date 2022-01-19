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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
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19 января 2022 года 10:10
Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в РФ, Европе и США: - В России выйдет индекс потребительских цен за неделю; - Будет опубликован ежемесячный отчёт Международного энергетического агентства; - В США выйдут еженедельные данные Управления энергетической информации по товарным запасам углеводородов; - Финансовые результаты за четвёртый квартал 2021 года представят Bank of America Corp. и Morgan Stanley. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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19 января 2022 года 19:53
Москва. 19 января. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня на "Московской бирже" в среду вечером; рубль растерял часть роста к бивалютной корзине в ожидании ключевого события недели, а именно переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, которые намечены на пятницу, 21 января. читать дальше
.19 января 2022 года 19:24
Москва. 19 января. Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх после 4-дневного падения из-за распродаж на фоне геополитической напряженности между Россией и США, индекс Мосбиржи увеличил волатильность - после утреннего провала к 3200 пунктам (минимум с декабря 2020 года) произошел отскок к рубежу 3500 пунктов с дальнейшим сползанием ниже 3450 пунктов, при этом обороты торгов оставались высокими. читать дальше
.19 января 2022 года 19:10
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 20 января в фокусе будет будут макростатистика и корпоративные события: - процентная ставка по кредитам для первоклассных заемщиков Китая... читать дальше
.19 января 2022 года 19:00
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с целью 2023 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы рекомендовали в августе 2021г акции "Северстали" к покупке с целевой ценой 2023 рубля за акцию и потенциалом роста 20,1%. К настоящему времени... читать дальше
.19 января 2022 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли в рамках коррекции на фоне локального снижения геополитических рисков
Москва. 19 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли в рамках коррекции благодаря локальному снижению геополитических рисков, произошедшему на заявлениях замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия не собирается нападать на Украину. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка прибавили в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Пятилетний CDS на российский долг опустился до 180 пунктов с более чем 200 пунктов накануне. читать дальше
.19 января 2022 года 18:30
Акции The Bank of New York Mellon сохраняют потенциал роста и являются интересными фишками финансового сектора, полагают аналитики "Фридом Финанс". Депозитарный банк The Bank of New York Mellon Corporation (BK) с активами под надзором в объеме свыше $46,7 трлн (по состоянию на конец 2021г)... читать дальше
.19 января 2022 года 18:00
Акции Intel наиболее привлекательны в секторе производителей микропроцессоров - "Ингосстрах-Инвестиции"
Акции Intel Corp. наиболее привлекательны в секторе производителей микропроцессоров для долгосрочных инвесторов с высокой готовностью к принятию риска, говорится в материале главного аналитика по зарубежным рынкам акций "Ингосстрах-Инвестиции" Антона Старцева. Эксперт полагает, что потенциал роста... читать дальше
.19 января 2022 года 17:10
Индекс РТС составит 2100п в конце 2022г при нормализации геополитической обстановки - Инвестбанк Синара
Индекс РТС может вырасти до 2100 пунктов в конце 2022г при нормализации геополитической обстановки, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банка Синара". "Несмотря на великолепные фундаментальные показатели (средняя дивидендная доходность на год вперед в районе 11% и P/E на уровне... читать дальше
.19 января 2022 года 16:47
Акции Сбербанка выглядят интересно после распродажи, их текущие ценовые уровни являются привлекательными для открытия среднесрочных длинных позиций, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "2 ноября 2021г мы выпустили рекомендацию "покупать" по бумагам Сбербанка с целевой ценой на конец... читать дальше
.19 января 2022 года 16:25
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций Microsoft Corp. на уровне "держать" и считает справедливой текущую цену бумаг компании на уровне $310 за штуку, говорится в обзоре банка. "Microsoft согласилась купить Activision Blizzard в рамках полностью денежной сделки на сумму около $75... читать дальше
.19 января 2022 года 16:02
Наибольшее влияние на мировую экономику окажет долговой кризис, рост инфляции и геополитическая конфронтация - Банк "Ренессанс Кредит"
Наибольшее влияние на мировую экономику окажет долговой кризис, рост инфляции и геополитическая конфронтация, полагает руководитель направления инвестиционной аналитики Банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков. "Согласно данным МВФ, объем мирового долга увеличился на 28 процентных пунктов,... читать дальше
.19 января 2022 года 15:40
Рубль днем уверенно повышается к доллару и евро на фиксации прибыли и в ожидании развития внешнеполитической темы
Москва. 19 января. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций после сильного падения в предыдущие дни и в ожидании новых сообщений на тему геополитики. читать дальше
.19 января 2022 года 15:36
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $79,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,8%, стоп-приказ: $62,4, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что акции Citigroup по... читать дальше
.19 января 2022 года 15:12
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать ОФЗ-ИН 52001 для защиты инвестиций от инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в обзоре. Выпуск ОФЗ-ИН 52001 имеет фиксированный купон 2,5% и индексируемый номинал на уровне инфляции, констатируют эксперты банка. Аналитики... читать дальше
.19 января 2022 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 50 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: 34,79 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты... читать дальше
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