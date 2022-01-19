Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в РФ, Европе и США:

- В России выйдет индекс потребительских цен за неделю;

- Будет опубликован ежемесячный отчёт Международного энергетического агентства;

- В США выйдут еженедельные данные Управления энергетической информации по товарным запасам углеводородов;

- Финансовые результаты за четвёртый квартал 2021 года представят Bank of America Corp. и Morgan Stanley.

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