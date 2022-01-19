Рубль может протестировать уровень 77,5 руб./$1 на торгах в среду - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль может протестировать снизу вверх уровень 77,5 руб./$1 в ходе торговой сессии в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром в среду формируется слабонегативный фон для национальной валюты: фьючерсы на индексы развитых рынков продолжают корректироваться, большинство валют стран развивающихся рынков также, как и во вторник, пребывают под давлением. Впрочем, нефтяной рынок вновь торгуется в плюсе, смягчая давление на рубль. По нашему мнению, несмотря на заметное расхождение фундаментальной стоимости доллара (в районе 73 руб./$1) и нынешнего курса, пара доллар/рубль может протестировать 77,5 руб./$1 в ходе торгов в среду. Краткосрочно потенциал развития укрепления доллара пока выглядит ограниченным в отсутствие новых внешних шоков", - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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