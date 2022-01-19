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19 января 2022 года 09:40

Нефть обновляет семилетние рекорды

Индексы США упали на 1,5-2,6% по итогам торгов во вторник. Рынки акций стран АТР опускаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть продолжают расти в среду.

Американские фондовые индексы существенно снизились во вторник из-за подъема доходности гособлигаций, а также снижения котировок акций технологических компаний.

Так, доходность десятилетних US Treasuries повысилась до максимальных примерно за два года 1,866% годовых, а двухлетних - до 1,038% годовых, что является самым высоким уровнем с конца февраля 2022 года, сообщает MarketWatch.

"Европейские и американские фьючерсы на акции уходят в минус на фоне скачка доходности казначейских облигаций, - полагает старший аналитик FXTM Лукман Отунуга. - Инвесторы готовятся к тому, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки четыре раза в этом году для того, чтобы обуздать инфляцию".

Среди отраслевых подындексов Standard & Poor's 500 наиболее значительные потери понесли представители ИТ-отрасли и финансовые компании. Между тем нефтепроизводители завершили день на позитивной ноте вслед за повышением цен на нефть.

В частности, стоимость бумаг Twitter (SPB: TWTR) опустилась на 3% и Meta Platforms (SPB: FB) - на 4,1%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,8%.

Goldman Sachs Group (SPB: GS) сократил чистую прибыль в октябре-декабре на 13%, при этом показатель в расчете на акцию не оправдал прогнозов экспертов. Цена бумаг банка упала на 7%.

Bank of New York Mellon (SPB: BK) увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 17,1%, при этом она совпала со средним прогнозом аналитиков. Выручка оказалась лучше ожиданий. Тем не менее, котировки акций банка снизились на 1,1%.

Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) в минувшем квартале увеличил чистую прибыль почти на 40%, однако скорректированный показатель вырос слабее прогнозов рынка. В результате акции банковско-брокерской фирмы снизились на 3,5%.

Новость о том, что Microsoft Corp. (SPB: MSFT) покупает разработчика компьютерных игр Activision Blizzard (SPB: ATVI) за $68,7 млрд вызвала снижение котировок акций первой компании на 2,4% и скачок цен бумаг второй почти на 26%.

Кроме того, это сообщение вызвало повышение капитализации других производителей игр, включая Take-Two Interactive Software (SPB: TTWO) на 1% и Electronic Arts (SPB: EA) на 2,7%.

Капитализация Chevron Corp. (SPB: CVX) выросла на 0,3%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,7%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе уменьшился до минус 0,7 пункта по сравнению с 31,9 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк во вторник. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе.

Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших снижение всего до 25 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 25,5 пункта. Падение индикатора произошло впервые со второго квартала 2020 года и было обусловлено распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 543,34 пункта (1,51%) - до 35368,47 пункта. Лидерами падения среди компонентов индекса помимо Goldman Sachs и Microsoft выступили котировки акций JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 4,2% и Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 2,7%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 85,74 пункта (1,84%), составив 4577,11 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал по итогам сессии на 386,86 пункта (2,6%) - до 14506,9 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в среду вслед за американским фондовым рынком.

Американские фондовые индексы существенно снизились во вторник из-за подъема доходности гособлигаций, а также снижения котировок акций технологических компаний. Так, доходность десятилетних US Treasuries повысилась до максимальных примерно за два года 1,866% годовых, а двухлетних - до 1,038% годовых, что является самым высоким уровнем с конца февраля 2020 года, сообщает MarketWatch.

В центре внимания находится ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в Азии из-за нового штамма "омикрон". Экономики стран Азии пострадали в период пандемии, и процесс их восстановления сопровождается препятствиями.

"Настроение воздерживаться от риска на глобальных рынках сегодня распространилось и на азиатскую сессию, рынки продолжают ожидать более агрессивного ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне опасений, что импульс роста экономики может быть ограничен", - говорит рыночный стратег IG в Сингапуре Йип Джун Ронг, которого цитирует MarketWatch.

Японский Nikkei к 8:27 МСК опустился на 2,8%.

Среди компонентов индекса в лидеры снижения выходят акции производителя электроники Sony Group Corp. (-11,98%) и транспортно-логистических Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-9,9%) и Nippon Yusen K.K. (-9,02%).

Давление на акции Sony оказала новость о сделке между Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Activision Blizzard (SPB: ATVI) Inc. Microsoft сообщила о планах купить компанию Activision Blizzard, одного из крупнейших разработчиков видеоигр в мире, накануне. Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Microsoft заплатит $95 за акцию Activision, что примерно на 45,3% выше котировок на закрытие торгов в прошлую пятницу. Сумма сделки оценивается в $68,7 млрд с учетом средств на балансе компании.

Акции крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing Co. Ltd. дешевеют на 0,5%, производителя игровых приставок Nintendo Co. Ltd. - на 0,4%.

Гонконгский Hang Seng к 8:32 МСК снизился на 0,26%, в то время как шанхайский Shanghai Composite - на 0,45%.

В лидеры снижения в Hang Seng выходят бумаги автопроизводителя BYD Co. Ltd. (-4,06%), оператора газопроводов ENN Energy Holdings Ltd. (-3,97%) и биотехнологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-3,53%).

Акции производителя электроники Xiaomi Corp. теряют в цене 1,6%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - 2,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:28 МСК потерял 1%.

Акции автопроизводителей Kia Corp. и Hyundai Motor Co. дешевеют на 1,2% и 0,7% соответственно.

Стоимость производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. снижается на 0,9%, ее конкурента LG Corp. - на 1,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1%.

Акции горнодобывающей BHP Group подешевели на 0,3%, тогда как цена бумаг Rio Tinto выросла на 0,2%.

Цены на нефть продолжают расти в среду, обновляя максимумы с 2014 года из-за рисков перебоев поставок с Ближнего Востока.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК составляет $88,36 за баррель, что на $0,85 (0,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,03 (1,2%) - до $87,51 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,41 за баррель, что на $0,98 (1,15%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов поднялась на $1,61 (1,9%) и составила $85,43 за баррель.

Накануне обе марки закрылись на максимальных отметках с 13 октября 2014 года, согласно данным FactSet.

Цены поддерживаются опасениями дефицита топлива на мировом рынке из-за сокращения поставок и неспособности некоторых стран ОПЕК нарастить добычу до согласованных уровней, пишет Trading Economics.

Тем временем в ночь со вторника на среду на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию, произошел взрыв, из-за чего работа трубопровода была приостановлена, сообщают СМИ. Причина взрыва пока не установлена, данных о погибших не поступало.

По оценке аналитика Bloomberg Хавьера Бласа, ежесуточно по нефтепроводу прокачивается свыше 450 тыс. баррелей нефти.

Ранее стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В этой атаке власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате удара произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби.

"Глобальные нефтяные бенчмарки поднимаются до уровней, не наблюдавшихся почти восемь лет, за счет прогнозов низких поставок и осложнений, связанных с напряженностью на Ближнем Востоке", - написала старший аналитик нефтяного рынка в Rystad Energy Луиза Диксон.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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