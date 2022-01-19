Цена акций Netflix может вырасти до $690-700 на горизонте года - "Фридом Финанс"

Котировки акций Netflix Inc. могут вырасти до $690-700 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Решение о повышении стоимости подписки на Netflix в США и Канаде мы воспринимаем позитивно. Потенциал снижения акций компании технически ограничен уровнем $480, а потенциал роста на горизонте года предполагает достижение котировкой диапазона $690-700. Баланс рисков и доходности - приблизительно 1 к 3. Даже если первой реакцией рынка на квартальный отчет Netflix будет снижение, оно откроет удачную возможность для наращивания позиций, - пишет аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - График релизов фильмов и сериалов в 2022 году сбалансирован, съемочные процессы больше не переносятся из-за пандемии. Мы рассчитываем, что в текущем году инвесторы начнут воспринимать Netflix как компанию, которая убедительно доказала жизнеспособность своей бизнес-модели и будет генерировать значительный свободный денежный поток, за счет чего сможет проводить обратный выкуп. Это выгодно отличает эмитента в глазах участников рынка от его конкурентов, генерирующих отрицательный денежный поток из-за недостаточного масштаба бизнеса".

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