Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 19 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также сохраняющихся геополитических рисков; поддержку рублевым активам будут оказывать растущие цены на нефть, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы существенно снизились во вторник из-за подъема доходности гособлигаций, а также снижения котировок акций технологических компаний. Доходность десятилетних US Treasuries повысилась до максимальных примерно за два года 1,866% годовых, а двухлетних - до 1,038% годовых, что является самым высоким уровнем с конца февраля 2021 года. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе уменьшился до минус 0,7 пункта по сравнению с 31,9 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный бизнеса в регионе. Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших снижение всего до 25 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 25,5 пункта. Падение индикатора произошло впервые со II квартала 2020 года и было обусловлено распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром также демонстрируют негативную динамику: японский Nikkei 225 падает на 2,15%, китайский CSI 300 снижается на 0,54%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,89%, южнокорейский Kospi - на 0,74%; лишь гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,26%, При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,36% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на американском фондовом рынке 19 января.

Вместе с тем цены на нефть в ходе утренних торгов в среду продолжают уверенно повышаться после заметного роста, отмечавшегося накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $88,57 за баррель, что на 1,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $86,63 за баррель, прибавив 1,4% по отношению к закрытию 18 января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 3,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,98 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,549 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 января снизился на 0,36% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,33%, опустившись до 728,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (-1,68%), "РЖД-001P-20R" (-1,56%) и "ГТЛК-002Р-01" (-1,5%), а в лидерах роста - облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (+0,52%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,48%) и "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (+0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России перенес запланированное на 21 января размещение субординированных облигаций в трех валютах из-за высокой рыночной волатильности. Банк планировал провести 17-20 января сбор заявок на три выпуска субординированных облигаций: серии 002СУБ-01E в евро, серии 002СУБ-01U в долларах и серии 002СУБ-04R в рублях объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона бондов в евро составлял около 2% годовых, в рублях - около 9,8% годовых, в долларах - около 3,55% годовых. Срок обращения каждого выпуска - 10 лет. Номинал одной облигации, номинированной в евро, - 125 тыс. евро, в рублях - 10 млн рублей, в долларах - $150 тыс. Техразмещение было запланировано на 21 января. Субординированные выпуски облигаций предназначены для квалифицированных инвесторов и размещаются по закрытой подписке.

Компания "А Девелопмент", планировавшая 20 января начать размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций объемом 700 млн рублей, перенесла размещение на неопределенный срок. Ориентир ставки первого купона облигаций был установлен в диапазоне 13-13,5%. Купоны ежеквартальные. Банк России 25 октября 2021 года зарегистрировал дебютный выпуск 3-летних облигаций ООО "А Девелопмент" 1-й серии. Выпуск будет доступен квалифицированным инвесторам и размещен по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 17-18-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 9,15% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,65 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года с исполнением в августе 2022 года.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) выкупило по оферте выпуск облигаций серии БО-05 в полном объеме по цене 100% от номинала. Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года по ставке 13% годовых. Ставка текущего купона - 9,16% годовых.

АО им. Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) выкупило в рамках оферты 13 тыс. 441 облигацию серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 2,68% выпуска. Размер выплат с учетом НКД составил 13,878 млн рублей. Компания разместила 3-летний выпуск на 500 млн рублей в ноябре 2019 года по ставке 13,5% годовых до погашения.

ООО "АГРА групп" (прежнее название ООО "Агронова-Л") выставило на 3 февраля оферту по облигациям серии 001Р-01 в объеме до 2,5 млрд рублей. Период предъявление к оферте - с 27 января по 2 февраля включительно. Цена приобретения - 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Выпуск сроком обращения 7 лет и объемом 2,5 млрд рублей был размещен в июле 2020 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 4%. Ставка 3-го купона - 9,5% годовых. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта. Бонды размещались в рамках бессрочной программы компании объемом 15 млрд рублей. Других облигаций компании в обращении нет.