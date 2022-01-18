Цены евробондов РФ во вторник вновь упали вслед за UST и сохраняющимися геополитическими рисками

Москва. 18 января. Котировки российских еврооблигаций во вторник вновь упали вследствие как высоких геополитических рисков, так и новой волны роста доходностей американских казначейских обязательств в ожидании скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США (доходность десятилетних US Treasuries превысила отметку 1,8% годовых); темпы ценового снижения по сравнению с предыдущими днями снизились, что, возможно, говорит о скором окончании нисходящего тренда. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 25 базисных пунктов по отношению к закрытию понедельника и составила 110,88% от номинала, что соответствует доходности 2,895% годовых (рост на 9 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 13 базисных пунктов и составила 103,11% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 1,135% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 4 пункта, составив 176 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 112 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 120,7% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 4,385% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене также на 112 базисных пунктов, опустившись до 115,56% от номинала (доходность выросла на 7,5 пункта и составила 4,45% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 26 базисных пунктов, до 104,4% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов, до 3,645% годовых), с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 103,82% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 2,505% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 86 базисных пунктов, подешевев до 111,29% от номинала (доходность выросла на 5,5 базисного пункта и составила 4,5% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 29 базисных пунктов, до 102,36% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 3,765% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций продолжили снижаться, в результате чего доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла до 3,81% годовых, а самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году - до 4,5% годовых. На глобальных долговых рынках во вторник также отмечается умеренный рост процентных ставок, в частности, доходность десятилетних US Treasuries выросла за день на 6 базисных пунктов - до 1,84% годовых, процентные ставки европейских облигаций прибавили к вечеру 1-3 базисных пункта, а доходности евробондов развивающихся стран выросли на 5-10 базисных пунктов. На рынке происходит пересмотр ожиданий темпов ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, что подогревается как публикующейся статистикой по инфляции во многих странах мира, так и ростом цен на энергоносители. Кроме того, на российские еврооблигации давят и высокие геополитические риски, которые заставляют инвесторов повышать страновую премию на Россию", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.