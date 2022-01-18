Цена на желруду, скорее всего, продолжит снижение в ближайшее время - Sber CIB

Котировки фьючерсов на железную руду, скорее всего, продолжат снижение в ближайшее время, говорится в комментарии Sber CIB.

"Цена фьючерсов на железную руду в понедельник продолжала снижаться третий день подряд и, протестировав сильное сопротивление на уровне 200-дневного скользящего среднего, зафиксировалась в Сингапуре на отметке $123/тонна. Настрой на рынке стал менее оптимистичным после публикации макростатистики из Китая, согласно которой рост ВВП страны в 4К21 замедлился. Еще одним негативным фактором стали данные о сокращении производства стальной продукции в Китае в 2021 году по сравнению с предыдущим годом (несмотря на значительный прирост в декабре), - пишет эксперт инвестбанка Анна Пильгунова. - Мы ожидаем, что котировки фьючерсов на железную руду продолжат снижаться, так как период пополнения запасов подходит к концу, и ограничения на производство стали в период Олимпийских игр, вероятно, приведут к снижению спроса на этот вид сырья. В то же время есть признаки того, что в Бразилии завершится период сильных дождей, и это позволит Vale и прочим производителям руды нарастить ее добычу в ближайшие недели. Эти может привести к увеличению запасов железной руды до максимумов, зафиксированных в 2018 году, что окажет давление на цены".

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