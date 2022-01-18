"Финам" рекомендует держать акции Costco с прогнозной ценой $557,76

"Финам" рекомендует держать акции Costco Wholesale с прогнозной ценой $557,76 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,9% в перспективе 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Сеть магазинов-складов Costco продолжает привлекать новых, а также удерживать существующих покупателей, что позволяет компании продавать товары с низкой валовой маржой, которая в прошлом квартале составила 11%. Низкие цены - главное конкурентное преимущество компании, которое привлекает клиентов (90% покупателей продлило свои подписки по итогам последнего отчетного года), - пишет эксперт Анна Буйлакова. - Эмитент по-прежнему является одним из крупнейших ритейлеров США и продолжает показывать стабильные результаты. Costco выиграла на фоне возросшего спроса на товары долгого хранения и товары личной гигиены, однако дальнейший рост выручки, вероятно, будет менее впечатляющим на фоне высокой базы".

Costco Wholesale - сеть магазинов складского типа, продающая товары потребительского направления, включая продукты питания, домашнюю и офисную электронику, книги, ювелирные украшения.

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