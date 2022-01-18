"Финам" открыл торговую идею: продавать бумаги TCS Group с целью 4000 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group с целевой ценой 4000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена продажи: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,8%, стоп-приказ: 5745 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в связи со стремлением ЕС и США ввести крупные экономические штрафы против российских банков отечественный финансовый сектор испытывает сильное давление. Подобное настроение на рынках может продлиться еще не одну неделю, и акции банковского сектора будут основными бенефициарами негативного настроения, полагают в "Финаме".

"С технической точки зрения акции компании формируют устойчивый снижающийся тренд. Открывать короткие позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 4000 рублей. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 5745 рублей риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,12", - указывают эксперты инвесткомпании.

TCS Group Holding - материнская компания группы компаний под брендом "Тинькофф". Все основные виды деятельности группы осуществляются на территории Российской Федерации. Они представляют собой онлайн-операции по розничному банковскому обслуживанию, которые совершает дочерняя компания ОАО "Тинькофф Банк".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.