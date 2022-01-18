Шансы на укрепление рубля до 73 руб./$1 сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Шансы на укрепление рубля до 73 руб./$1 сохраняются при условии улучшения геополитической ситуации, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB по итогам понедельника снизился на 0,15%, до 76,09 руб./$1. Позитива инвесторам не добавляли сообщения о возможном проведении совместных учений Россией и Белоруссией, однако вечерние геополитические новости звучали более позитивно. Так, немецкие СМИ сообщили о том, что отключение России от SWIFT не рассматривается, а Ж. Боррель позднее подчеркнул, что превентивные санкции не планируются. Тем не менее представители США не стали отвергать возможность отключения России от SWIFT, и говорить о снижении геополитического напряжения пока не приходится. Во вторник курс USD/RUB растет на 0,12% и находится около 76,22 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Мы продолжаем ожидать снижения курса USD/RUB в сторону 73 руб./$1 на фоне существенного роста нефтяных цен, но это будет возможно лишь при определенном улучшении геополитической ситуации", - пишут эксперты банка.

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