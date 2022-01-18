Пока нет оснований для возобновления роста на рынке акций РФ - "Атон"

Пока нет оснований для возобновления роста на российском рынке акций, полагает руководитель отдела торговли акциями инвестиционной компании "Атон" Элбек Далимов.

По мнению эксперта, с фундаментальной точки зрения российский рынок выглядит крайне привлекательно: цены на нефть, газ, металлы растут, но геополитическое напряжение продолжает давить на рынок, и в краткосрочной, а, возможно, и в среднесрочной перспективе волатильность сохранится.

"Проблема в том, что пока нет триггеров, которые бы подтолкнули рынок вверх. Иностранные инвесторы стоят в стороне и ждут прояснения насчет потенциальных санкций: никто не хочет прийти на рынок, а потом однажды утром увидеть минус 15-20%. А лимиты у локальных институциональных инвесторов ограничены. Поэтому пока у нашего рынка, несмотря на сильные фундаментальные показатели, нет оснований для возобновления роста. На мой взгляд, сейчас лучше выждать и посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Пропустить небольшой рост не так страшно по сравнению с тем, что может быть в случае усиления геополитической напряженности", - отмечает Далимов.

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