Вероятна консолидация рубля в диапазонах 76-77,5 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 на текущей неделе - Росбанк

Вероятна консолидация валютных пар доллар/рубль и евро/рубль в широких диапазонах 76-77,5 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 на текущей неделе, сообщается в комментарии Росбанка.

"Давление на рубль сохраняется не без помощи геополитических новостей, при этом мы склонны полагать, что рынки развивающихся стран на текущей неделе встретят системное сопротивление со стороны нерезидентов, и это будет задавать тон для российских активов. Здесь ключевым сигналом для нас является рост базовых ставок, в особенности доходностей казначейских бумаг США, задающий в начале недели тон для переноса ожиданий более жесткой процентной (и, возможно, впоследствии балансовой) политики ФРС на рисковые активы, - пишут эксперты банка. - В этом контексте текущую неделю мы рассматриваем как повод для консолидации пар доллар/рубль и евро/рубль в широких диапазонах 76-77,5 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 соответственно, где верхние границы оставляют пространство для отражения негативной повестки".

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