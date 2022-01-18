"КИТ Финанс Брокер" понизил прогноз по дивидендам АЛРОСА за 2П21 до 6,8 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогноз по дивидендам "АЛРОСА" за II полугодие 2021г с 8 руб. до 6,8 руб., говорится в обзоре инвесткомпании.

Суммарные продажи компании в декабре сократились на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2020г и составили $254 млн. Такое резкое падение, по мнению аналитика Дмитрия Баженова, обусловлено эффектом высокой базы прошлого года. Продажи декабря 2020г были на рекордных уровнях за 5 лет. Тогда большая часть продаж была реализована из запасов. Кроме этого, в декабре прошлого года действовал отложенный спрос после "обнуления" продаж алмазно-бриллиантовой продукции весной во всём мире из-за влияния пандемии COVID-19. В результате общие продажи АЛРОСА за 2021г выросли на 50% по сравнению с 2020г - до $4,17 млрд, констатирует эксперт.

"Менеджмент компании сообщил, что высокий спрос на алмазную продукцию сохраняется, ожидается положительная динамика спроса на алмазное сырье, учитывая низкие уровни запасов в алмазно-бриллиантовой цепи и сохранение высокого спроса со стороны конечных потребителей ювелирной продукции. Учитывая снижение продаж за IV кв. 2021г, мы ожидаем сокращение FCF. В связи с этим мы понижаем наш прогноз по дивидендам с 8 руб. до 6,8 руб. за II полугодие 2021г. Текущая дивидендная доходность акций составляет 5,78%", - указывает Баженов.

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