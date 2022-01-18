.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром во вторник откатился ниже 3500п по индексу Мосбиржи из-за геополитики
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается в 4,4-4,5%
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2021 году на уровне в 4,4-4,5%. Прогноз повышения экономики на 2022 год ведомство сохраняет на уровне 3%. Такому росту в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+
 
Кондитеры предупредили о подорожании продукции
Производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен. О том, что изготовители сладостей хотят резко повысить закупочные цены с 1 февраля, "Известиям" рассказали в торговой сети "Верный". Речь о крупнейших компаниях рынка:...
 
Иностранных покупателей российского ПО предложили субсидировать
Программу льготного кредитования предлагается открыть для четырех категорий заемщиков: иностранных заказчиков отечественного ПО, российских разработчиков софта, индивидуальных предпринимателей, а также российских компаний, которые реализуют проекты...
 
Первые деревянные многоэтажки могут появиться в России
Первые деревянные многоэтажки могут появиться в России в нынешнем году. Пилотный проект предполагается запустить в городе Сокол Вологодской области, пишет "Российская газета". Интерес к строительству многоэтажных домов из дерева появился после...
 
18 января 2022 года 11:41

Рынок акций РФ утром во вторник откатился ниже 3500п по индексу Мосбиржи из-за геополитики

Москва. 18 января. Попытки рынка акций РФ подрасти во вторник на фоне раллирующей нефти (Brent поднялась к $88 за баррель) не получили поддержки инвесторов, продолжающих сокращать позиции в российских активах из-за сохраняющейся геополитической напряженности вокруг России; индекс Мосбиржи скатился ниже рубежа 3500 пунктов (минимум с апреля 2021г) после локального роста в начале утренней сессии к 3580 пунктам.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3491,78 пункта (-1,9%, максимум дня - 3578,23 пункта), индекс РТС - 1442,06 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,3%.

Доллар США вырос до 76,35 руб./$1 (+0,26 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,7%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), "Московской биржи" (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,4%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2% и -0,8% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -1,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, попытки отскока рынка акций вверх были вызваны сообщением германского издания Handelsblatt о том, что вариант отключения РФ от системы SWIFT более не рассматривается в качествен вероятных новых антироссийских санкций, а США и Евросоюз могут сосредоточиться на точечных мерах против основных финансовых учреждений РФ.

Тем временем, не успели США выйти из режима выходного по случаю дня Мартина Лютера Кинга, как на электронных торгах доходность 10-летних казначейских обязательств подскочила более чем на 5 базисных пунктов (на азиатских торгах доходность превысила 1,85%, после чего скорректировалась до 1,83% годовых).

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, после локального отскока рынка акций РФ ситуация вновь негативная - так рынок отреагировал на сообщения западных СМИ о том, что Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов. Кроме того, ощутимо снижаются американские фьючерсы, говоря о том, что Америка в любой момент может уйти в глубокую коррекцию на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом и в ожидании повышения ключевой ставки ФРС США.

Взлетевшую нефть трейдеры просто игнорируют. Пока не кончится паника, вызванная рисками начала военных действий на Украине, о рекордной "нефти в рублях" и фундаментальной привлекательности российского рынка акций лучше не вспоминать, считает аналитик.

Рынок акций РФ выглядит локально перепроданным, но сформировать отскок в таких условиях вряд ли получится. Более того, индекс МосБиржи уже тестирует на прочность поддержку 3500 пунктов, которая ранее выступала стратегической целью снижения. Сейчас есть серьезные опасения, что эта отметка не устоит. Поэтому тактика торгов остается прежней: только "короткие" позиции. Причем стоит искать момент для открытия "коротких" позиций по нефтяным бумагам, поскольку при малейшем падении котировок нефти они бросятся догонять упавший рынок, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, позиция США предполагает сохранение повышенных санкционных рисков - Штаты заявили, что не исключают никакого санкционного сценария в отношении России.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром стремятся к краткосрочной поддержке 4590 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) в рамках основного нисходящего тренда. Инвесторы ждут заседания ФРС в конце января и подтверждения курса регулятора на сворачивание денежно-кредитных стимулов. Доходности гособлигаций США также возобновили повышение. Во вторник сезон квартальных отчетностей продолжат Bank of America, Goldman Sachs и Bank of NY Mellon.

Нефть обновила максимумы с 2014 года на фоне напряженности между Йеменом и Объединенными Арабскими Эмиратами, которая может привести к перебоям с поставками. Котировки Brent продолжают повышение в район $90 за баррель на фоне восстановления мирового спроса и более слабого доллара США по сравнению с уровнями конца ноября прошлого года. Во вторник повлиять на рынок могут в том числе прогнозы ОПЕК в рамках ежемесячного отчета.

Нисходящая динамика рынка акций смягчается нефтегазовым сектором ввиду достижения ценами на нефть новых многолетних пиков. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что западные страны больше не рассматривают сценарий отключения России от SWIFT, однако после этого США опровергли эту информацию (хотя Европа, похоже, придерживается более мягкой позиции), что предполагает сохранение повышенных санкционных рисков. Сами американские инвесторы при этом обеспокоены перспективой ужесточения денежно-кредитных условий в стране, что создает тенденцию к общему уходу от риска. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3450-3700 пунктов, считает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи постарается удержать отметку 3500 пунктов и попробует отскочить.

Утром на глобальных рынках преобладают консервативные настроения. На фоне возобновившегося роста долларовых ставок (доходность 10-летних UST достигла максимума с января 2020 года) умеренно негативную динамику демонстрируют фьючерсы на американские и европейские индексы, просели ведущие азиатские фондовые рынки.

Рынок акций РФ выглядит заметно перепроданным. В отсутствие новой порции негатива индекс МосБиржи сможет удержаться у 3500 пунктов и попытается начать восстановление, с движением в направлении 3600 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть растет на ожиданиях более длительного дефицита, чем предполагалось ранее.

Фьючерсы на Brent переписали 7-летний максимум и достигли отметки $88 за баррель. Сентимент остается позитивным, так что рост вполне может продолжиться с целью на круглой отметке $90 за баррель. Большое значение для краткосрочной динамики могут иметь данные и прогнозы, которые представят в своих отчетах ОПЕК (вторник) и МЭА (среда). Поздно вечером во вторник предварительную оценку запасов нефти и нефтепродуктов в США представит API.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8% к уровню минувшей пятницы).

Банк Японии по итогам двухдневного заседания во вторник сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП). Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Центробанк также опубликовал новые прогнозы для ключевых экономических показателей. Согласно им, инфляция в фингоду, который начнется 1 апреля 2022 года, составит 1,1% против прогнозировавшихся ранее 0,9%, в 2023 фингоду - 1,1% против 1%. Прогноз инфляции на текущий фингод, который завершится в марте, оставлен неизменным на нулевом уровне.

Кроме того, японский ЦБ понизил прогноз роста ВВП страны на текущий фингод до 2,8% с ожидавшихся ранее 3,4%, отметив, в частности, проблемы в цепочках поставок, которые ведут к нехватке предложения некоторых видов товаров. Прогноз роста ВВП на 2022 фингод повышен до 3,8% с 2,9%, на 2023 год - понижен до 1,1% с 1,3%.

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне возросшей геополитической напряженности, Brent протестировала рубеж $88 за баррель - максимум с октября 2014 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $87,87 за баррель (+1,6% и +0,5% в понедельник), февральский фьючерс на WTI стоит $85,52 за баррель (+2% и +0,7% накануне).

Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате атаки произошел взрыв, который затронул три нефтяные цистерны в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-5,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,6%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-3,6%), акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,5%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-3,3%), акции "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-3,3%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,2%).

Просели расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) (-1,5%). Гендиректор сети магазинов "у дома" "Пятерочка" Сергей Гончаров принял решение покинуть компанию, говорится в сообщении X5 Retail ("Пятерочка" - ее основной формат, который приносит ей большую часть выручки). Вместо Гончарова на должность гендиректора "Пятерочки" назначен Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора сети супермаркетов "Перекресток" (второй по величине формат Х5).

Подорожали бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+4,4%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 44,03 млрд рублей (из них 11,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,46 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,83 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 января 2022 года 15:42
Цена на желруду, скорее всего, продолжит снижение в ближайшее время - Sber CIB
Котировки фьючерсов на железную руду, скорее всего, продолжат снижение в ближайшее время, говорится в комментарии Sber CIB. "Цена фьючерсов на железную руду в понедельник продолжала снижаться третий день подряд и, протестировав сильное сопротивление на уровне 200-дневного скользящего среднего,...    читать дальше
.
18 января 2022 года 15:20
"Финам" рекомендует держать акции Costco с прогнозной ценой $557,76
"Финам" рекомендует держать акции Costco Wholesale с прогнозной ценой $557,76 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,9% в перспективе 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Сеть магазинов-складов Costco продолжает привлекать новых, а также удерживать...    читать дальше
.
18 января 2022 года 15:00
Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4620-4680п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4620-4680 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Накануне индекс широко рынка нашел локальную поддержку на уровне 4615 пунктов, продолжая движение в рамках восходящего...    читать дальше
.
18 января 2022 года 14:42
"Финам" открыл торговую идею: продавать бумаги TCS Group с целью 4000 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group с целевой ценой 4000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена продажи: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,8%, стоп-приказ: 5745 рублей, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
18 января 2022 года 14:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Big Lots с целью $55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции акции Big Lots Inc. с целевой ценой $55 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,495%, стоп-приказ: $39,75, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что...    читать дальше
.
18 января 2022 года 13:53
Российский нефтегазовый сектор имеет высокий потенциал роста в 2022г - "Ингосстрах-Инвестиции"
Российский нефтегазовый сектор имеет высокий потенциал роста в 2022г, полагает управляющий активами "Ингосстрах-Инвестиции" Александр Дорожкин. Российский рынок получил необоснованный геополитический дисконт, вследствие чего ожидаемая доходность по росту рынка стала двузначной, отмечает...    читать дальше
.
18 января 2022 года 13:30
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка с целевым ориентиром 350 руб. для обыкновенных акций и 330 руб. для "префов", отмечается в обзоре инвесткомпании. "Сбербанк на прошлой неделе сообщил о ежемесячных результатах по РСБУ. В декабре 2021г чистая прибыль...    читать дальше
.
18 января 2022 года 13:06
Шансы на укрепление рубля до 73 руб./$1 сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
Шансы на укрепление рубля до 73 руб./$1 сохраняются при условии улучшения геополитической ситуации, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB по итогам понедельника снизился на 0,15%, до 76,09 руб./$1. Позитива инвесторам не добавляли сообщения о возможном проведении...    читать дальше
.
18 января 2022 года 12:46
Пока нет оснований для возобновления роста на рынке акций РФ - "Атон"
Пока нет оснований для возобновления роста на российском рынке акций, полагает руководитель отдела торговли акциями инвестиционной компании "Атон" Элбек Далимов. По мнению эксперта, с фундаментальной точки зрения российский рынок выглядит крайне привлекательно: цены на нефть, газ, металлы растут,...    читать дальше
.
18 января 2022 года 12:25
Вероятна консолидация рубля в диапазонах 76-77,5 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 на текущей неделе - Росбанк
Вероятна консолидация валютных пар доллар/рубль и евро/рубль в широких диапазонах 76-77,5 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 на текущей неделе, сообщается в комментарии Росбанка. "Давление на рубль сохраняется не без помощи геополитических новостей, при этом мы склонны полагать, что рынки развивающихся...    читать дальше
.
18 января 2022 года 12:05
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогноз по дивидендам АЛРОСА за 2П21 до 6,8 руб
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогноз по дивидендам "АЛРОСА" за II полугодие 2021г с 8 руб. до 6,8 руб., говорится в обзоре инвесткомпании. Суммарные продажи компании в декабре сократились на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2020г и составили $254 млн. Такое резкое падение, по мнению...    читать дальше
.
18 января 2022 года 11:45
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Аэрофлота
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в обзоре. "Рыночная цена на авиакеросин превысила 60000 руб./тонна - рекордное значение. Перевозчики имеют право оплачивать 65% топлива, потребляемого при внутренних полетах, по цене 55900 руб./тонна на...    читать дальше
.
18 января 2022 года 11:24
"Атон" подтверждает рейтинг акций Газпрома на уровне "выше рынка"
"Атон" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании. Согласно пресс-релизу "Газпрома", с 1 по 15 января 2022г добыча газа концерном выросла на 2,1% г/г, до 23,1 млрд куб. м, отмечается в комментарии. За аналогичный период экспорт...    читать дальше
.
18 января 2022 года 11:09
ПСБ рекомендует покупать акции ВТБ с прогнозной ценой 0,0685 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции банка ВТБ с прогнозной ценой на уровне 0,0685 руб. за штуку, сообщается в обзоре. "Учитывая текущие результаты, банк может выплатить дивиденд в размере 0,006 руб./акцию (доходность - 13%) при повышении коэффициента дивидендных выплат до...    читать дальше
.
18 января 2022 года 10:51
Идея дня: японские акции могут обогнать рынок США в 2022г - "ВТБ Мои Инвестиции"
Японские акции могут обогнать по темпам роста фондовый рынок США в 2022г, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Японские акции не принесли прибыли в долларовом выражении за последние 12 месяцев. Однако в течении 2022г японские акции могут обогнать американский рынок. Основная проблема...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.