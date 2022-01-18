Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Аэрофлота

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в обзоре.

"Рыночная цена на авиакеросин превысила 60000 руб./тонна - рекордное значение. Перевозчики имеют право оплачивать 65% топлива, потребляемого при внутренних полетах, по цене 55900 руб./тонна на основе демпферного механизма. Вместе с тем уровень все еще высок, что негативно для рентабельности авиакомпаний в перспективе. Наш рейтинг по акциям "Аэрофлота" по-прежнему остается на уровне "держать", - отмечают аналитики банка.

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