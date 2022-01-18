"Атон" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Согласно пресс-релизу "Газпрома", с 1 по 15 января 2022г добыча газа концерном выросла на 2,1% г/г, до 23,1 млрд куб. м, отмечается в комментарии. За аналогичный период экспорт газа в страны дальнего зарубежья снизился на 41,1% г/г, до 5,4 млрд куб. м. Поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" растут, а объем поставок за 1-15 января оказался в 1,5 раза выше г/г. По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 15 января объемы активного газа в европейских подземных хранилищах были на 25% ниже уровня прошлого года, а 63% от объемов газа, закачанных в летний период, уже отобрано.

"Цены на газ в Европе в понедельник упали ниже $1000/тыс. куб. м., но остаются высокими и поддерживают инвестиционный кейс "Газпрома". Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "Газпрому", который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 2,8x против 3,5x в среднем по российским нефтяным компаниям. Позитивным катализатором для "Газпрома" может стать сертификация Северного потока-2, дата запуска которого пока неизвестна", - пишут эксперты "Атона".

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