ПСБ рекомендует покупать акции ВТБ с прогнозной ценой 0,0685 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции банка ВТБ с прогнозной ценой на уровне 0,0685 руб. за штуку, сообщается в обзоре.

"Учитывая текущие результаты, банк может выплатить дивиденд в размере 0,006 руб./акцию (доходность - 13%) при повышении коэффициента дивидендных выплат до 50%. Мы положительно смотрим на бумаги эмитента, а текущее давление на них характеризуем как конъюнктурное", - указывают эксперты.

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