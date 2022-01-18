Идея дня: японские акции могут обогнать рынок США в 2022г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Японские акции могут обогнать по темпам роста фондовый рынок США в 2022г, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Японские акции не принесли прибыли в долларовом выражении за последние 12 месяцев. Однако в течении 2022г японские акции могут обогнать американский рынок. Основная проблема заключается в выборе правильного момента покупки, учитывая риски дальнейших ограничительных мер. По словам правительственных источников, 19 января правительство примет решение о введении в Токио и 10 других городах чрезвычайного положения. Мы считаем, что возможны более жесткие ограничительные меры, и разумно покупать после отражения этих новостей в цене", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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