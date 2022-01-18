Вероятна повышенная волатильность на рынке ОФЗ во вторник - Sber CIB

Вероятна повышенная волатильность на рынке рублевых гособлигаций на торгах во вторник, рост доходностей может продолжиться, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Нефть марки Brent, по мнению экспертов инвестбанка, может подорожать ещё сильнее и превысить $88 за баррель во второй половине торгов во вторник, так как американские трейдеры вернутся на рынок после выходного дня.

Утром во вторник рубль немного дешевеет, но, на взгляд аналитиков Sber CIB, рост цен на нефть позволит ему укрепиться ниже 76 руб./$1.

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