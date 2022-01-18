Рубль будет торговаться в диапазоне 75,8-77 руб./$1 во вторник - "Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,8-77,0 руб./$1 и на уровне 86,4-88,0 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в понедельник, 17 января, немного вырос в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 76,09 руб. (-0,03 руб.), курс евро - 86,83 руб. (-0,16 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру вторника увеличивается на 1,08% и составляет $87,41 за баррель. Рубль по-прежнему может быть очень чувствительным к геополитическому драйверу. На открытии торгов во вторник, 18 января, российский рубль снижается в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 75,8-77,0 руб. в паре с долларом и на уровне 86,4-88,0 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает старший трейдер Владислав Силаев.

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