Рост нефтяных цен может вернуть спрос на ОФЗ - ПСБ

Рост нефтяных цен может вернуть спрос на сильно подешевевшие ОФЗ, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Позитивным фактором для российских облигаций на текущей неделе мы видим рост цен на нефть до максимумов c 2014 года. Текущие цены на энергоносители и курс рубля обеспечивают хорошее исполнение бюджета РФ, что снижает потребность в заимствованиях. Если Минфин РФ отменит аукционы по размещению ОФЗ на текущей и следующей неделях, то это будет способствовать стабилизации рынка. Длинные ОФЗ с доходностью выше 9,5% годовых мы считаем интересными для покупки", - пишет эксперт ПСБ.

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