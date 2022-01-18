Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в РФ, Европе и США:

- В РФ выйдут данные о счёте текущих операций за четвёртый квартал 2021 года;

- ОПЕК представит ежемесячный отчёт по рынку нефти;

- В Европе будет опубликован индекс экономических настроений ZEW для Германии и еврозоны;

- В США выйдет производственный индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка.

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