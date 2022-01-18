Перспективы цены акций Мосбиржи на горизонте 1-2 лет позитивны - BCS Express

Перспективы цены акций "Московской биржи" на горизонте 1-2 лет позитивны, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Котировки акций "Московской биржи" в понедельник обновили декабрьские минимумы, опустившись ниже 140 рублей за штуку. С осенних максимумов просадка составляет уже 27%. Фактор роста оборотов (позитив для комиссионных доходов) и увеличения ставок (позитив для процентных доходов) пока игнориреются. В условиях когда по многим "голубым фишкам" форвардная дивдоходность выше 10%, скромные 7,5-8% "Мосбиржи" могут сдерживать покупателей. Впрочем, говоря о горизонте 1-2 лет, общий взгляд на перспективы акций положительный. Возврат выше 180 рублей за бумагу выглядел бы оправданным", - пишет аналитик инвесткоммпании.

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