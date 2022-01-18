Существуют риски падения индекса Мосбиржи ниже 3500п во вторник - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может уйти ниже уровня в 3500 пунктов на торгах во вторник, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций выглядит локально перепроданным, но сформировать отскок в текущих условиях во вторник не получится. Более того, индекс Мосбиржи будет тестировать на прочность поддержку 3500 пунктов, которую мы ранее называли как стратегическую цель снижения. Сейчас у нас есть серьезные опасения, что эта отметка не устоит. Поэтому тактика торгов остается прежней - только "шорт". Причем стоит искать момент для открытия коротких позиций по нефтяным бумагам, поскольку при малейшем падении котировок нефти они будут "догонять" упавший рынок", - пишет эксперт.

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