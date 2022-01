Brent торгуется на максимуме с октября 2014г

Рынки акций стран АТР преимущественно снижаются во вторник. Цены на нефть поднимаются на торгах во вторник.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов во вторник. Исключением стал лишь шанхайский индекс Shanghai Composite.

Японский Nikkei к 8:10 опустился на 0,6%.

Среди компонентов индекса в лидеры снижения выходят акции сталелитейных Nippon Steel Corp. (-7,2%), Kobe Steel Ltd. (-6,5%) и Japan Steel Works Ltd. (-4,4%), автопроизводителя Mazda Motor Corp. (-3,7%) и производителя музыкальных инструментов и электроники Yamaha Corp. (-2,8%).

В то же время дорожают акции крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing Co. Ltd. (+2%) и производителя игровых приставок Nintendo Co. Ltd. (+1%).

Между тем Банк Японии по итогам двухдневного заседания во вторник сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП). Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Центробанк также опубликовал новые прогнозы для ключевых экономических показателей. Согласно им, инфляция в фингоду, который начнется 1 апреля 2022 года, составит 1,1% против прогнозировавшихся ранее 0,9%, в 2023 фингоду - 1,1% против 1%. Прогноз инфляции на текущий фингод, который завершится в марте, оставлен неизменным на нулевом уровне.

Кроме того, японский ЦБ понизил прогноз роста ВВП страны на текущий фингод до 2,8% с ожидавшихся ранее 3,4%, отметив, в частности, проблемы в цепочках поставок, которые ведут к нехватке предложения некоторых видов товаров. Прогноз роста ВВП на 2022 фингод повышен до 3,8% с 2,9%, на 2023 год - понижен до 1,1% с 1,3%.

Гонконгский Hang Seng к 8:20 МСК упал на 0,45%, в то время как шанхайский Shanghai Composite вырос на 0,6%.

В лидеры снижения в Hang Seng выходят бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (-1,8%) и автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-1,4%).

Среди лидеров роста - акции производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (+2,1), финансовой CITIC Ltd. (+1,7%) и производителя электроники Xiaomi Corp. (+0,9%).

Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК потерял 0,9%.

Акции автопроизводителя SsangYong Motor Co. Ltd. стремительно теряют в цене 19,2%, других представителей отрасли Kia Corp. и Hyundai Motor Co. - 0,7% и 1,7%.

Стоимость производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. снижается на 0,6%, ее конкурента LG Corp. - на 1,7%.

Во вторник, как ожидается, производитель аккумуляторов для электрокаров LG Energy Solution, дочернее предприятие LG Corp., начнет принимать заявки от розничных инвесторов в рамках предстоящего IPO в Сеуле, которое может стать крупнейшим для Южной Кореи.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

Тем не менее акции технологических и крупных добывающих компаний Австралии во вторник показали положительную динамику. Котировки разработчика в сфере ИИ BrainChip Holdings Ltd. подскочили на 26%, предоставляющей B2B онлайн-услуги Xero Ltd. - на 2%. Капитализация горнодобывающих BHP Group выросла на 1,2%, Pilbara Minerals - на 2,3%.

В то же время акции второй в мире по капитализации горнодобывающей компании Rio Tinto потеряли в цене 0,4% на сообщении о том, что поставки желруды в четвёртом квартале сократились на 5,4% - в частности, из-за снижения спроса в Китае.

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне возросшей геополитической напряженности, Brent торгуется выше $87 за баррель - на максимуме с октября 2014 года.

Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов.

В результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $87,3 за баррель, что на $0,82 (0,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,4 (0,46%) - до $86,48 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,92 за баррель, что на $1,1 (1,32%) выше итогового значения сессии в пятницу. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за выходного в США

"Настрой нефтяного рынка остается конструктивным, и атака на ОАЭ обеспечила дополнительную поддержку ценам", - отмечает аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

"Нехватка поставок нефти при сохранении высокого спроса означают, что ситуация на рынке является более сложной, чем ожидалось", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.