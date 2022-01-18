Вероятно продолжение ослабления рубля в ближайшее время - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение ослабления курса рубля к доллару в ближайшее время, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Торги рублем последнее время проходят очень волатильно. В понедельник диапазон колебаний пары доллар/рубль составлял 2,7 рубля, но по итогам дня российская валюта потеряла к доллару процент стоимости. С большой вероятностью с выходом на рынок крупных игроков, в том числе нерезидентов, распродажи рубля во вторник продолжатся. В ближайшие дни, если не часы, ждем тестирования парой доллар/рубль сопротивления 77,6 руб./$1", - отмечает главный аналитик инвестиционной компании Алексей Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.