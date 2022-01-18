"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Wells Fargo

Котировки акций Wells Fargo & Co. сохраняют потенциал роста, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Мы считаем, что котировки акций Wells Fargo сохраняют потенциал к росту и рекомендуем их к покупке. Базовая прогнозная стоимость бумаги составляет $61 за штуку, в то время как при "медвежьем" развитии событий цена может скорректироваться до $52. При "бычьем" сценарии котировки могут подняться до $71 за штуку", - указывают аналитики.

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