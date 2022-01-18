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Главная / Мнения аналитиков / "Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Wells Fargo
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18 января 2022 года 09:13
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Wells Fargo
Котировки акций Wells Fargo & Co. сохраняют потенциал роста, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Мы считаем, что котировки акций Wells Fargo сохраняют потенциал к росту и рекомендуем их к покупке. Базовая прогнозная стоимость бумаги составляет $61 за штуку, в то время как при "медвежьем" развитии событий цена может скорректироваться до $52. При "бычьем" сценарии котировки могут подняться до $71 за штуку", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-WELLS/FARGO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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18 января 2022 года 15:42
Котировки фьючерсов на железную руду, скорее всего, продолжат снижение в ближайшее время, говорится в комментарии Sber CIB. "Цена фьючерсов на железную руду в понедельник продолжала снижаться третий день подряд и, протестировав сильное сопротивление на уровне 200-дневного скользящего среднего,... читать дальше
.18 января 2022 года 15:20
"Финам" рекомендует держать акции Costco Wholesale с прогнозной ценой $557,76 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,9% в перспективе 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Сеть магазинов-складов Costco продолжает привлекать новых, а также удерживать... читать дальше
.18 января 2022 года 15:00
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4620-4680 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Накануне индекс широко рынка нашел локальную поддержку на уровне 4615 пунктов, продолжая движение в рамках восходящего... читать дальше
.18 января 2022 года 14:42
"Финам" открыл торговую идею "продавать глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group с целевой ценой 4000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена продажи: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,8%, стоп-приказ: 5745 рублей, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.18 января 2022 года 14:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции акции Big Lots Inc. с целевой ценой $55 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,495%, стоп-приказ: $39,75, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что... читать дальше
.18 января 2022 года 13:53
Российский нефтегазовый сектор имеет высокий потенциал роста в 2022г, полагает управляющий активами "Ингосстрах-Инвестиции" Александр Дорожкин. Российский рынок получил необоснованный геополитический дисконт, вследствие чего ожидаемая доходность по росту рынка стала двузначной, отмечает... читать дальше
.18 января 2022 года 13:30
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка с целевым ориентиром 350 руб. для обыкновенных акций и 330 руб. для "префов", отмечается в обзоре инвесткомпании. "Сбербанк на прошлой неделе сообщил о ежемесячных результатах по РСБУ. В декабре 2021г чистая прибыль... читать дальше
.18 января 2022 года 13:06
Шансы на укрепление рубля до 73 руб./$1 сохраняются при условии улучшения геополитической ситуации, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB по итогам понедельника снизился на 0,15%, до 76,09 руб./$1. Позитива инвесторам не добавляли сообщения о возможном проведении... читать дальше
.18 января 2022 года 12:46
Пока нет оснований для возобновления роста на российском рынке акций, полагает руководитель отдела торговли акциями инвестиционной компании "Атон" Элбек Далимов. По мнению эксперта, с фундаментальной точки зрения российский рынок выглядит крайне привлекательно: цены на нефть, газ, металлы растут,... читать дальше
.18 января 2022 года 12:25
Вероятна консолидация рубля в диапазонах 76-77,5 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 на текущей неделе - Росбанк
Вероятна консолидация валютных пар доллар/рубль и евро/рубль в широких диапазонах 76-77,5 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 на текущей неделе, сообщается в комментарии Росбанка. "Давление на рубль сохраняется не без помощи геополитических новостей, при этом мы склонны полагать, что рынки развивающихся... читать дальше
.18 января 2022 года 12:05
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогноз по дивидендам "АЛРОСА" за II полугодие 2021г с 8 руб. до 6,8 руб., говорится в обзоре инвесткомпании. Суммарные продажи компании в декабре сократились на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2020г и составили $254 млн. Такое резкое падение, по мнению... читать дальше
.18 января 2022 года 11:45
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в обзоре. "Рыночная цена на авиакеросин превысила 60000 руб./тонна - рекордное значение. Перевозчики имеют право оплачивать 65% топлива, потребляемого при внутренних полетах, по цене 55900 руб./тонна на... читать дальше
.18 января 2022 года 11:41
Москва. 18 января. Попытки рынка акций РФ подрасти во вторник на фоне раллирующей нефти (Brent поднялась к $88 за баррель) не получили поддержки инвесторов, продолжающих сокращать позиции в российских активах из-за сохраняющейся геополитической напряженности вокруг России; индекс Мосбиржи скатился ниже рубежа 3500 пунктов (минимум с апреля 2021г) после локального роста в начале утренней сессии к 3580 пунктам. читать дальше
.18 января 2022 года 11:24
"Атон" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании. Согласно пресс-релизу "Газпрома", с 1 по 15 января 2022г добыча газа концерном выросла на 2,1% г/г, до 23,1 млрд куб. м, отмечается в комментарии. За аналогичный период экспорт... читать дальше
.18 января 2022 года 11:09
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции банка ВТБ с прогнозной ценой на уровне 0,0685 руб. за штуку, сообщается в обзоре. "Учитывая текущие результаты, банк может выплатить дивиденд в размере 0,006 руб./акцию (доходность - 13%) при повышении коэффициента дивидендных выплат до... читать дальше
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