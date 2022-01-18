Цена нефти может вырасти до $90/барр. в ближайшее время - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут продолжить рост до уровня $90 за баррель в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Аналитик инвестиционной компании отмечает, что нефтяные цены в настоящее время растут не только на "бумажном", но и на физическом рынке, что указывает на сохраняющийся недостаток поставок. "На физическом рынке наблюдается расширение премий, с которым различные сорта торгуются к эталонному бенчмарку Brent. По отдельным сортам наблюдается ускорение в последние дни. Это может означать, что повышательное давление на Brent может сохраняться", - указывает он.

"Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник утром переписали 7-летний максимум и достигли отметки $87,5 за баррель. Сантимент остается позитивным, так что рост вполне может продолжиться с целью на круглой отметке $90 за баррель. Большое значение для краткосрочной динамики могут иметь данные, которые представят в своих отчетах ОПЕК и МЭА", - пишет Галактионов в комментарии.

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