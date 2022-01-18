Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Москва. 18 января. Доллар США наметил снижение, евро умеренно слабеет на старте торгов "Московской биржи" во вторник утром, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и повышению интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,05 - 76,14 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,085 руб./$1 (-0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,55 руб./EUR1 (-28,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,23 коп. к уровню закрытия 17 января, до 80,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,46 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 31,09 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов во вторник за счет интереса инвесторов к рисковым активам и дорожающей нефти. Цена на нефть марки Brent к 5:30 мск во вторник достигла показателей октября 2014 года, превысив $87 за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,21 за баррель, что на 0,84 % выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $84,87 за баррель, что на 1,25% выше уровня закрытия рынка 17 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют в основном положительную динамику: японский Nikkei 225 вырос на 0,53%, китайский CSI300 увеличился на 1,07 %. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,34%.

В понедельник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил две ключевые процентные ставки, чтобы поддержать китайскую экономику. Процентная ставка по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) понижена на 10 базисных пунктов (б.п.), до 2,85%, ставка по семидневным операциям обратного РЕПО была уменьшена также на 10 б.п., до 2,1%.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Биржи США в понедельник были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).