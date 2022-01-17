Рубль вечером отыграл потери и подрастает к доллару и евро на фоне сниженной активности рынка

Москва. 17 января. Доллар и евро растеряли весь рост первой половины торгов и умеренно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль развернулся вверх к бивалютной корзине на фоне сниженной активности рынка из-за праздничного выходного дня в США, где отмечают День Мартина Лютера Кинга.

Курс доллара США составил 75,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,94 руб./EUR1, подешевев на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28 копеек - до 80,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины дня и умеренно подрастает к доллару и евро на вечерних торгах. Сессия проходит при низкой активности участников, так как в США праздник - День Мартина Лютера Кинга, поэтому биржи не работают.

Существенную поддержку рублю оказало сообщение, что ЕС и США решили не давать дальнейшего хода идее в качестве новых ограничительных мер отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT. Об этом написала в понедельник газета "Хандельсблатт" со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, вариант с отключением банков РФ от SWIFT оказался слишком болезненным для инициаторов возможных новых санкций. Так, реализация такого санкционного пакета вызвала бы дестабилизацию мировых финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовала бы созданию альтернативной платежной системы, без доминирования стран Запада, поясняет "Хандельсблатт".

Вместе с тем в связи с ситуацией вокруг Украины ЕС и США рассматривают возможность адресных санкций в отношении крупнейших российских банков.

Кроме того, ФРГ настаивает на исключениях из санкций, чтобы она могла и дальше оплачивать импорт нефти и газа из России, добавляет газета.

Ранее в ходе торгов игроки отреагировали на ряд заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова активной распродажей рублевых активов. Лавров, в частности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить безопасность России и права российских граждан и что заявления США о том, что Россия готовит провокацию для создания предлога для вторжения на Украину, являются дезинформацией.

"В любом случае, хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения обеспечения прав российских граждан", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, готова ли Россия, в том случае, если переговоры по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, в одиночку противостоять Западу и видит ли в этой связи необходимость в углублении взаимодействия с Китаем для более эффективного парирования военных угроз и последствий возможных новых западных санкций.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия рассчитывает получить конкретные ответы от США и НАТО по гарантиям безопасности, полагает, что на днях состоятся контакты на этот счет.

"Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала Соединенным Штатам и членам НАТО", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса". "Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему", - добавил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что США, как и обещали, на текущей неделе сформулируют свой письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. "Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", - сказал он журналистам.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу " управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Алексеев, в течение значительной части торгов понедельника пара "доллар-рубль" торговалась вблизи максимумов с начала года, так как на российском финансовом рынке шли продажи различных активов со стороны иностранных инвесторов, которые конвертируют средства в валюту. "Основной индикатор риска - RUSSIA CDS 5Y подскочил выше 2%. Внешняя политика, к сожалению, остается основным спекулятивным драйвером для рынка, поэтому прогнозировать дальнейшее локальное движение курса пока достаточно сложно", - говорит Алексеев.

"Рубль провалил попытку восстановления, несмотря на благоприятный внешний фон и поддержку от нефти. Неопределенность из-за геополитических рисков оказывает давление на российскую валюту. В ближайшее время ориентир по паре "доллар-рубль" составляет 75,0-77,5 руб./$1, по паре "евро-рубль" 85,5-87,5 руб./EUR1", - отмечает руководитель отдела управление акциями "Сбер Управление Активами" Евгений Линчик.

"На прошлой неделе курс пары "доллар-рубль" показывал высокую волатильность, реагируя на геополитические новости. В моменте курс опускался ниже 74,4 руб./$1, впрочем, ряд жестких заявлений по итогам встречи Россия-НАТО вернул курс пары к уровням в 76,25 руб./$1. Сегодня по итогам сессии рубль все же может показать умеренное укрепление на фоне выходных в США, но пока сложно рассчитывать на то, что ему удастся закрепиться на более высоких уровнях. Динамику курса пары "доллар-рубль" продолжит определять геополитика, и можно ожидать сохранения повышенной волатильности по мере поступления новых геополитических новостей", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Федеральная резервная система (ФРС) приближается к тому моменту, когда ей придется поднять базовую процентную ставку, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в минувшую пятницу.

Федрезерву пришлось ускорить сворачивание программы выкупа облигаций, и "следующим шагом к сокращению объемов стимулирования экономики будет постепенное повышение базовой ставки с текущего очень низкого уровня к более нормальным значениям", сказал Уильямс.

"Учитывая четкие сигналы о том, что рынок труда США является очень сильным, мы близки к принятию такого решения", - отметил он.

Опубликованный по итогам декабрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, показал, что 10 из 18 руководителей Федрезерва ожидают трех повышений ставки за год.

Однако уже после этого несколько представителей ФРС высказались в пользу ее более активного повышения.

Так, например, член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер заявил, что три повышения ставки - это "хорошая основа". При этом, он не исключил четырех и даже пяти подъемов в случае сохранения высокой инфляции.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву, возможно, потребуется поднять ставку четыре раза в 2022 году, в то время как главы ФРБ Филадельфии и Чикаго Патрик Харкер и Чарльз Эванс заявили о готовности поддержать более трех повышений ставки.

В понедельник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил две ключевые процентные ставки, чтобы поддержать китайскую экономику. Процентная ставка по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) понижена на 10 базисных пунктов (б.п.), до 2,85%, ставка по семидневным операциям обратного РЕПО была уменьшена также на 10 б.п., до 2,1%.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Цены на нефть не демонстрируют существенных колебаний в ходе торгов в понедельник после сильного подъема по итогам прошлой недели.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшились на 0,06% - до $86,01 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) отступила к этому времени на 0,01% - до $83,29 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,3%, WTI - на 6,2%.

Давление на нефтяной рынок оказывают данные о замедлении роста экономики КНР, крупнейшего в мире импортера нефти. Темпы роста китайского ВВП в четвертом квартале 2021 года замедлились до 4% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в третьем квартале и стали самыми слабыми со второго квартала 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 января на 27,36 копейки, до 76,0404 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,85 копейки, до 86,8609 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 11,45 копейки и составил 76,3608 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 185,035 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 12,9 копейки, до 87,1304 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 2,68 копейки и составил 87,2976 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR938,819 млн, из которых EUR189,711 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR749,108 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,65%. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 9,03% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 9,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 9,66% годовых.