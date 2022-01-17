Рынок акций РФ начал неделю с отката из-за геополитики, хотя вечером отыграл часть потерь

Москва. 17 января. Рынок акций РФ начал неделю с отката blue chips под давлением западных распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России, хотя под занавес основной сессии спекулянты отыграли часть потерь за счет закрытия "коротких" позиций; индекс Мосбиржи после отката в район 3500 пунктов отскочил выше 3560 пунктов.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3560,35 пункта (-1%, минимум дня - 3501,94 пункта), индекс РТС - 1474,99 пункта (-0,7%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 4%.

Доллар просел до 76,03 рубля (-0,18 рубля), днем курс поднимался до 76,8 руб./$1.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-3%), "Московской биржи" (-2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,4%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Газпрома" (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+4%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,4% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

ВТБ в 2021 году заработал 242,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 0,5 млрд рублей в 2020 году, свидетельствует отчетность госбанка. В декабре банк получил 4 млрд рублей чистой прибыли против 1 млрд рублей по итогам ноября.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в интервью телеканалу CBS в воскресенье, что США в начале недели смогут сообщить о новых дипломатических усилиях в отношении урегулирования кризиса вокруг Украины. США и РФ вновь оказались в состоянии "холодной войны", заявил в воскресенье телеканалу CNN главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что новые санкции США против Москвы, в том числе против руководства РФ, могут повлечь за собой полный разрыв отношений между двумя странами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Россия рассчитывает получить конкретные ответы от США и НАТО по гарантиям безопасности, а также полагает, что на днях состоятся контакты на этот счет.

Также Лавров заявил, что заявления США о том, что Россия готовит провокацию для создания предлога для вторжения на Украину, являются дезинформацией.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешнеполитические заявления вновь испортили настроение российским инвесторам.

Отечественные индексы попытались в начале дня отыграть часть потерь предыдущей недели. Однако внешнего оптимизма не хватило, чтобы переломить негативное влияние геополитической ситуации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь заявил о том, что РФ готова обеспечить свою безопасность самостоятельно, если переговоры с Западом не принесут результата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не стал отрицать или утверждать вариант размещения ракет в других странах. Соответственно, на рынке сохраняется неопределенность, связанная, как с возможными действиями условного Запада, так и собственных действий РФ. Естественно, что на таком фоне нерезиденты, да и местные участники предпочитали продавать.

Наиболее сильные потери понес финансовый сектор, поскольку именно российские банки упоминались в контексте готовящихся американских санкций. Также США и европейские союзники провели консультации по проблеме возможных перебоев с поставками энергоносителей из РФ.

"Газпром" (MOEX: GAZP) с 1 по 15 января сократил поставки в дальнее зарубежье на 41%, при этом поставки в Китай увеличились в 1,5 раза.

Индекс МосБиржи в понедельник обновил пятничный минимум, откатившись в район 3500 пунктов - пробитие этого рубежа может дать сигнал на усиление распродаж с потенциалом выхода на "медвежий" рынок. Однако для крайне негативного сценария индекс МосБиржи должен упасть ниже 3435 пунктов, считает аналитик.

Некоторое давление на нефтяные котировки оказало восстановление добычи в Ливии до 1,2 млн б/с после профилактических работ. В начале года добыча в стране упала до 0,73 млн б/с. Также негативный фон для нефти создают сообщения о готовности Китая распечатать свои стратегические резервы для продажи нефти в период новогодних праздников с 31 января по 6 февраля.

Поскольку перспективы получения позитивного ответа со стороны условного Запада на требования РФ по гарантиям безопасности крайне малы, то страх на рынке может усилиться с вероятным тестированием уровня 3500 пунктов по индексу МосБиржи. Плюс к этому собственные российские заявления не способствуют улучшению настроения инвесторов, считает Кочетков.

Инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Григорий Зайонц также отмечает, что на российском рынке акций продолжают преобладать коррекционные настроения, инвесторы оценивают геополитические риски. Лучше рынка выглядели акции технологических компаний, хороший перформанс продемонстрировали расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4,4%). На прошлой неделе компания объявила о ежеквартальном дивиденде в размере $0,84 на акцию (доходность 1,8%). Инвесторов привлекают устойчивые быстрые темпы роста компании в сочетании с увеличивающейся маржинальностью, а выплаты дивидендов выгодно отличают компанию от множества других игроков из сектора, что позволяет HeadHunter увереннее проходить через рыночную волатильность и иметь низкую корреляцию к широкому рынку, полагает эксперт.

По оценке руководителя отдела управления акциями "Сбер управление активами" Евгения Линчика, риск-аппетит к российским активам продолжает угасать. Утренние попытки восстановления сменились новыми распродажами, несмотря на поддержку от нефтяных котировок и выходной в США. Волатильность на российских площадках вероятно сохранится не только в ближайшие недели, но и месяцы из-за геополитической обстановки.

В Европе индексы подросли, стабилизировались фондовые фьючерсы в США - инвесторы позитивно отреагировали на старт сезона отчетностей, который начался с публикации сильных результатов банков за IV квартал, оказавшихся лучше прогнозов. Нефть Brent консолидируется вблизи $86 за баррель. Если ОПЕК и партнеры будут придерживаться своего графика медленного увеличения добычи, то котировки останутся в ближайшее время у текущих уровней.

Ориентир по индексу МосБиржи на вторник составляет 3500-3630 пунктов, по индексу РТС - 1410-1520 пунктов, считает Линчик.

По оценке исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, агрессивная риторика после окончания раунда переговоров между Россией и странами Запада по поводу расширения НАТО на восток и возможность введения новых санкций в адрес РФ сказались на товарных рынках. Параметры новых возможных санкций пока до конца не ясны, но трейдеры опасаются, что новые санкции затруднят поставки ресурсов из РФ. И, как показывают графики цен на металлы, опасения касаются не только энергетических ресурсов, но и металлов. Цена на никель за прошедшую неделю выросла более чем 10%, что вряд ли можно объяснить высоким спросом со стороны покупателей - скорее, это влияние политической напряженности и опасения новых санкций.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, торговая активность в понедельник, несмотря на выходной в США, оставалась повышенной, указывая на продолжающееся давление крупных игроков. Основным фактором слабости отечественного рынка акций и взлета 5-летнего CDS России выше 202,5 пунктов, пандемийных максимумов 2020 года, вновь выступило сохранение высокой степени геополитической неопределенности.

Нельзя исключить, что высокая степень геополитической напряженности локально способна инерционно вывести индекс МосБиржи в зону 3400-3500 пунктов. Однако при отсутствии новой порции негатива рынок может попробовать начать отыгрывать накопленную сильную перепроданность, причем достаточно резко - фундаментально картина по рынку и российской экономике остается прежней, считает аналитик.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также отмечает, что рублевые активы остаются под давлением геополитического фактора, который обуславливает высокую неопределенность и большие страновые риски. На этом фоне иностранные инвесторы выводят средства из российских акций и облигаций, не позволяя котировкам развить коррекцию. По этой причине другие драйверы по-прежнему имеют для рынка акций РФ второстепенное значение.

В конце торгов индекс МосБиржи символически обновил 9-месячный минимум, установленный в пятницу, после чего произошел отскок вверх в район 3560 пунктов, отметил эксперт Бабин.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основной тренд на рынке акций РФ остается "медвежьим", пока индексы МосБиржи и РТС остаются ниже сопротивлений 3740 и 1580 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В РФ ждут письменного ответа западной стороны на представленные предложения по безопасности. Серьезных оснований рассчитывать на смягчение позиций пока нет, полагает аналитик.

В понедельник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,4-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Биржи США в понедельник закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Темпы роста экономики Китая в IV квартале 2021 года замедлились до 4% на фоне проблем рынка недвижимости, а также нового подъема заболеваемости COVID-19; однако показатель превысил консенсус-прогноз экспертов на уровне 3,6%, отмечает Trading Economics. В третьем квартале 2021 года китайский ВВП вырос на 4,9%.

В 2021 году в целом китайский ВВП увеличился на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны на уровне "выше 6%". В 2020 году, согласно пересмотренным данным, экономика страны выросла на 2,2%, а не на 2,3%, как сообщалось ранее.

Нефтяной рынок в понедельник незначительно скорректировался вниз после ралли на сигналах о том, что глобальный спрос остается высоким, несмотря на распространение нового штамма COVID-19 "омикрон", также отмечаются перебои с поставками нефти из некоторых стран ОПЕК+ и растут геополитические риски.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила порядка $86 за баррель (-0,1% и +1,9% в пятницу), февральский фьючерс на WTI стоил $83,84 за баррель (+0,02% и +2,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,3%, WTI - на 6,2%. С начала 2022 года цены на нефть выросли более чем на 10%, что связано, преимущественно, с сокращением предложения со стороны отдельных государств ОПЕК+, например, Ливии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" упали после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-8,5%, до 427 рублей; дивиденды за 9 месяцев - 28 рублей на акцию), также подешевели акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-7,9%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-7,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-6,5%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-5,2%), акции OR Group (MOEX: ORUP) (-5,1%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,7%).

Выросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+10,8%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+7,5%), расписки HeadHunter (+4,4%), бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,7%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 172,97 млрд рублей (из них 55,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 28,93 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,71 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").