17 января 2022 года 18:58
Цены евробондов РФ вновь заметно упали на фоне сохраняющихся геополитических рисков, стоимость пятилетних CDS достигла 215 б.п
Москва. 17 января. Котировки российских еврооблигаций в понедельник вновь заметно упали на фоне сохраняющихся геополитических рисков, возросших на прошлой неделе после безрезультатных переговоров России с США и НАТО. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) достигла 215 базисных пунктов, упорно приближаясь к пиковым значениям периода глобальной паники весны 2020 года из-за первой волны пандемии COVID-19. При этом большинство евробондов emerging markets также находится под давлением из-за ожиданий скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, но снижение их цен относительно небольшое.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:00 МСК снизилась на 89 базисных пунктов по отношению к пятнице и составила 110,86% от номинала, что соответствует доходности 2,9% годовых (рост на 33 базисных пункта к предыдущему дню). Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась за день, так как торги ими не проводились из-за праздничного дня в США (День Мартина Лютера Кинга). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 33 пункта, составив 183 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 466 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 120,12% от номинала (доходность выросла на 29 базисных пунктов - до 4,42% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 404 базисных пункта, опустившись до 114,89% от номинала (доходность выросла на 27 пунктов и составила 4,5% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 143 пункта, до 104,34% от номинала (доходность выросла на 35 базисных пунктов, до 3,66% годовых), с погашением в 2023 году - на 38 базисных пунктов, до 103,67% от номинала (доходность выросла на 23 базисных пункта, до 2,59% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 518 базисных пунктов, подешевев до 110,43% от номинала (доходность выросла на 31 пункт и составила 4,55% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 175 базисных пунктов, до 102,57% от номинала (доходность выросла на 35 базисных пункта - до 3,72% годовых).
"Сегодня котировки российских еврооблигаций вновь заметно упали. Таким образом, негативная ценовая тенденция, сформировавшаяся на прошлой неделе на волне роста геополитических рисков из-за неудачных переговоров России с США и НАТО, сохранилась. Нерезиденты продолжают выходить из российских долговых бумаг. Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году на пике снижения достигали отметки 110% от номинала, что более чем на 5 фигур ниже уровня пятницы. Помимо сильного геополитического фактора, дополнительное давление на отечественные евробонды оказывает и общемировой пессимизм, доминирующий на мировых долговых рынках в ожидании скорого повышения базовых процентных ставок мировыми центробанками", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.
В свою очередь начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев отметил, что CDS на российский долг продолжил активно дорожать, так как рынок не любит неопределенностей. "Котировки CDS пока еще остаются ниже уровней весны 2020 года, когда мировые рынки захлестнули первые серьезные страхи относительно COVID-19, но они все ближе и ближе к пиковым уровням того периода. За последние несколько дней стоимость пятилетней страховки от дефолта российского долга заметно выросла и сегодня достигла отметки 215 пунктов на фоне отсутствия новостей о снижении геополитической напряженности", - сказал он.
Опубликовано: /Финмаркет/
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