Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции ASML Holding, Richemont и X5 Retail на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

ASML Holding представит финансовую отчётность в среду, 19 января. Эксперты ожидают повышение прогноза по выручке и рентабельности после увеличения прогноза капзатрат компанией Taiwan Semiconductors. По их мнению, компания способна повысить цены в условиях растущего спроса.

Cie Financiere Richemont представит данные о продажах 19 января. "Ожидаем сильные результаты в азиатском регионе, на который приходится более половины выручки, на фоне высокого спроса на украшения в Китае. Возможны комментарии менеджмента в отношении партнерства с Farfetch", - указывают аналитики инвестиционной платформы.

X5 Retail Group опубликует операционные результаты в пятницу, 21 января. Эксперты ожидают ускорение темпов роста выручки в IV квартале 2021г на фоне высокой продуктовой инфляции.

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