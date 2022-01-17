Вероятно преобладание пессимизма на рынке ОФЗ на текущей неделе - BCS GM

Вероятно преобладание пессимистичных настроений на рынке рублевых гособлигаций на текущей неделе на фоне геополитических факторов, в том числе угрозы введения санкций, и сохраняющихся инфляционных рисков, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава.

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