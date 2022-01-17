Весомых сигналов для развития роста цены акций Яндекса в настоящее время нет - "Велес Капитал"

Весомых сигналов для развития восходящего движения котировок акций "Яндекса" в настоящее время нет, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Акции Яндекса в понедельник пытаются восстановиться от локальных минимумов после серьезной просадки в рамках общего падения высокотехнологичного сектора. На данный момент весомых сигналов о развитии восходящего движения и смены тренда, однако, не поступает, а позитивными для "быков" факторами являются перепроданность бумаг и достижение ими цели нисходящей коррекции на месячном графике (район 3850 рублей и нижней полосы Боллинджера), - отмечает эксперт инвесткомпании Елена Кожухова. - В остальном ADX на графиках различных интервалов указывает на усиление нисходящего движения, при этом коррекционного отскока в район 4800-4900 рублей стоит ждать не ранее закрепления выше сопротивления 4350 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Среднесрочные перспективы бумаг улучшатся не ранее закрепления выше 5250 рублей (средняя полоса Боллинджера недельного графика). На данный момент "длинные" позиции по "Яндексу" связаны с высоким риском ввиду опасности возвращения бумаг к снижению".

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