Рубль днем усилил снижение к доллару и евро в ожидании развития внешнеполитической ситуации вокруг России

Москва. 17 января. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне дальнейшего снижения оптимизма инвесторов относительно результатов состоявшихся на прошлой неделе переговоров по глобальной безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.

Курс доллара США составил 76,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 36 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,39 руб./EUR1, подорожав на 44,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 39,71 копейки - до 81,44 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 января на 27,36 копейки, до 76,0404 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,85 копейки, до 86,8609 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы снижения к доллару и евро на усилении опасений инвесторов, что состоявшиеся на прошлой неделе переговоры по глобальной безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ не принесли ожидаемых результатов. В частности, участники рынка отреагировали на ряд заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова, подчеркнувшего, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить безопасность России и права российских граждан и что заявления США о том, что Россия готовит провокацию для создания предлога для вторжения на Украину, являются дезинформацией.

"В любом случае, хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения обеспечения прав российских граждан", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, готова ли Россия, в том случае, если переговоры по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, в одиночку противостоять Западу и видит ли в этой связи необходимость в углублении взаимодействия с Китаем для более эффективного парирования военных угроз и последствий возможных новых западных санкций.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия рассчитывает получить конкретные ответы от США и НАТО по гарантиям безопасности, полагает, что на днях состоятся контакты на этот счет.

"Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала Соединенным Штатам и членам НАТО", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса". "Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему", - добавил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что США, как и обещали, на текущей неделе сформулируют свой письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. "Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", - сказал он журналистам.

В понедельник, 17 января, в США праздник - День Мартина Лютера Кинга, биржи не работают.

Федеральная резервная система (ФРС) приближается к тому моменту, когда ей придется поднять базовую процентную ставку, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в минувшую пятницу.

Федрезерву пришлось ускорить сворачивание программы выкупа облигаций, и "следующим шагом к сокращению объемов стимулирования экономики будет постепенное повышение базовой ставки с текущего очень низкого уровня к более нормальным значениям", сказал Уильямс.

"Учитывая четкие сигналы о том, что рынок труда США является очень сильным, мы близки к принятию такого решения", - отметил он.

"В понедельник Штаты празднуют День Мартина Лютера Кинга, а значит, фондовые площадки не торгуются. Низкие торговые обороты могут отразиться и на рубле, который рискует провести сессию в режиме консолидации в рамках сужающегося диапазона. Впрочем, даже в случае возобновления распродаж доллара к большинству мировых валют наша валюта вряд ли сможет существенно укрепиться, учитывая замаячившие на горизонте новые санкции, предложенные Вашингтоном. Частично в противовес геополитике до конца месяца может выступить налоговый период, однако если цены на нефть совершат разворот после ралли, налоговые выплаты не помогут рублю избежать новых потерь. В этом контексте отметка 77 руб./$1 остается в фокусе внимания игроков, тогда как на данный момент трейдеров волнует судьба уровня 76 руб./$1. Уход котировок пары ниже 75,50 руб./$1 даст небольшое облегчение "россиянину", но вовсе не будет означать, что можно расслабиться и не опасаться нового обвала", - отметил аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"На прошлой неделе курс пары "доллар-рубль" показывал высокую волатильность, реагируя на геополитические новости. В моменте курс опускался ниже 74,4 руб./$1, впрочем, ряд жестких заявлений по итогам встречи Россия-НАТО вернул курс пары к уровням в 76,25 руб./$1. Сегодня по итогам сессии рубль все же может показать умеренное укрепление на фоне выходных в США, но пока сложно рассчитывать на то, что ему удастся закрепиться на более высоких уровнях. Динамику курса пары "доллар-рубль" продолжит определять геополитика, и можно ожидать сохранения повышенной волатильности по мере поступления новых геополитических новостей", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть слабо меняются днем в понедельник после сильного подъема по итогам прошлой недели.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшились на 0,28% - до $85,82 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,02% - до $83,84 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,3%, WTI - на 6,2%.

Давление на нефтяной рынок оказывают данные о замедлении роста экономики КНР, крупнейшего в мире импортера нефти. Темпы роста китайского ВВП в четвертом квартале 2021 года замедлились до 4% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в третьем квартале и стали самыми слабыми со второго квартала 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,65%. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 9,03% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 9,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 9,66% годовых.