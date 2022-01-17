"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Citigroup с прогнозной ценой $85

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Citigroup Inc. с базовой прогнозной ценой на уровне $85 за штуку, так как в период восстановления экономики финансовый сектор и "акции стоимости" способны показать уверенный рост, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты также отмечают, что при развитии оптимистичного сценария котировки акций эмитента могут подняться до $101, а в случае коррекции могут снизиться до $60 за штуку.

Четвертый по величине активов банк США Citigroup Inc., широко представленный также за рубежом, отчитался за четвертый квартал 2021 года, констатируют в инвесткомпании.

Уровень достаточности капитала Citigroup повысился до 12,2%, что обеспечивает устойчивость бизнеса и позволяет эмитенту возобновить программу обратного выкупа акций в текущем квартале и стабильно перечислять дивиденды, отмечают аналитики "Фридом Финанс". Эмитент может улучшить финансовые показатели за счет активизации кредитования ввиду улучшения потребительских настроений. Повышение доходности долгосрочных казначейских облигаций США способно ускорить рост чистой процентной маржи.

"Мы ожидаем, что в 2022 году банк продолжит оптимизировать расходы", - пишут эксперты.

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